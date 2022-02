Sei Sorelle per l’estate di Rai 1 al posto del Paradiso: le prime anticipazioni

La programmazione del pomeriggio di Rai 1, in vista dell’estate, vede l’introduzione nel palinsesto della serie tv spagnola Sei Sorelle, che prenderà quindi il posto de Il Paradiso delle Signore. La soap italiana proseguirà la messa in onda dal lunedì al venerdì fino al mese di maggio per poi lasciare spazio a Sei sorelle. La serie spagnola, il cui titolo orginario è Seis Hermanas, è un prodotto televisivo che è andato in onda sul canale televisivo La1, la rete che ha mandato in onda anche un’altra soap opera di grande successo in Italia, ovvero Una Vita. Gli ultimi rumors riportano che la soap si collocherà nella stessa fascia oraria pomeridiana de Il Paradiso delle Signore. La narrazione di Sei Sorelle si snoda intorno alle vicende di sei donne, che come è anche anticipato dal titolo della soap, sono legate da un rapporto parentale. I telespettatori del primo canale della Tv di Stato dovranno quindi familiarizzare con le protagoniste di Ses Hernanas che sono: Adele, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa Silva.

Sei Sorelle nuova serie tv per l’estate di Rai 1: trama e cast

La storia di Sei Sorelle è ambientata nella Madrid del 1913. La narrazione racconta delle vicende di una famiglia altolocata, colpita improvvisamente dalla morte del capofamiglia, Don Fernando. Le sei figlie decidono di non rendere pubblica la notizie del decesso del padre per evitare conseguenze nella fabbrica tessile che gli appartiene. Le sei donne si scontreranno quindi con la società maschilista della Spagna di quegli anni. Ma non solo. Dovranno mentire affinché il loro segreto sia conservato qaunto più a lungo possibile. La story telling avrà una lunga durata. Infatti le ultime vicende della narrazione sono ambientate nel 1917. Nel cast di Sei Sorelle si segnalano Celia Freijeiro nel ruolo di Adele, Mariona Tena presta il volto a Blanca. Ed ancora troviamo l’attrice Marta Larralde nel ruolo di Diana, mentre Maria Castro impersonerà Francisca. A queste si aggiungo Candelat Serrat nei panni di Celia e Carla Diaz in quello di Elisa. Emilio Gutierrez Caba è Don Fernando. Ma ci sarà anche un volto molto amato dal pubblico televisivo italiano, ovvero Alex Gadea, che interpreterà il personaggio del barone Cristobal Loygorri del Amo. Nessuno lo ha dimenticato: è stato il Tristan de Il segreto, che ha rubato non solo il cuore di Pepa ma anche quello di migliaia di fan italiane.

Sei sorelle: cosa sappiamo della serie spagnola

La telenovela Seis Hermanas è prodotta dalla TVE in collaborazione con Bambù Producciones ed è andata in onda dal 2015 al 2017. La soap è un’idea di Ramon Campos e Gema Neira. Alla regia Miguel Conde, David Ulloa, Inma Torrente e altri. Nella versione originaria spagnola della soap ci sono 489 episodi della durata di 60 minuti ciascuno. Nel riadattamento italiano ci potrebbe essere un ridimensionamento, tale per cui la soap potrebbe andare in onda anche dopo l’estate. Il primo canale della tv di Stato ha puntato su un prodotto nuovo, che ci si augura sarà premiato anche dagli ascolti in modo da poter far bene anche in estate, visti gli ottimi risultati ottenuti dal Paradiso visto ogni giorno mediamente da 2 milioni di persone. In Spagna, Sei sorelle, dopo aver superato nella puntata del debutto la media di milione di spettatori, non è mai andata oltre i 700 mila ( negli episodi più visti) incassando mediamente uno share tra il 5 e il 7 %. Immaginiamo che Rai 1 si aspetti numeri ben diversi.

L’appuntamento con Sei sorelle è quindi per il pomeriggio estivo di Rai 1: si parte a maggio e vi terremo aggiornati.