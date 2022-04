Beautiful anticipazioni: il risultato del test del dna cambia tutto. Steffy freme

Che cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful il matrimonio tra Carter e Zoe si farà o non si farà? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni per le prossime puntate della soap americana. Iniziamo dalla trama del 7 aprile 2022, Beautiful ci aspetta come sempre domani alle 13,40 e le nostre anticipazioni ci raccontano tutto quello che sta per accadere. Facciamo il punto della situazione: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è ansiosa di ricevere immediatamente i risultati del test di paternità. La figlia di Ridge non vede l’ora di sapere chi è il padre del bambino che aspetta ma chiaramente, ci vorranno dei giorni prima di conoscere la verità. La Forrester resta convinta e ferma sul suo pensiero. Secondo Steffy infatti, il padre del bambino non può essere che Finn. Anche il dottore, che ha scelto di perdonarla, pensa che andrà tutto bene mentre Hope e Liam non vedono l’ora di scoprire tutta la verità. La figlia di Brooke, prenderà infatti una decisione solo dopo aver saputo di chi è il figlio che Steffy aspetta.

Carter (Lawrence Saint-Victor) è incredulo e ferito dalla rivelazione di Ridge (Thorsten Kaye). Ma stenta a credere che Zoe possa aver flirtato con Zende. Certo è che Ridge non avrebbe nessun motivo per inventarsi una cosa simile. Che cosa farà adesso l’imprenditore, cambierà idea su Zoe o questo matrimonio alla fine si farà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 aprile 2022

Steffy vorrebbe conoscere immediatamente il risultato del test ma a quanto pare, ci vorranno almeno un paio di giorni. Per quello che riguarda questa story line possiamo anticiparvi che nelle prossime puntate assisteremo a dei dettagli che potranno essere utili per comprendere se davvero, il risultato del test non è stato manipolato da qualcuno che ha degli interessi in questa storia. Nel frattempo possiamo dirvi che Brooke cercherà in tutti i modi di convincere sua figlia a prescindere dal test del dna, a perdonare Liam. La Logan non ha dubbi: è stata Steffy a sedurlo, per cui Hope deve solo andare avanti, dimenticando i fatti. Ma molto presto la rivelazione sul test del dna cambierà davvero tutto.