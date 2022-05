Beautiful anticipazioni: ora tutti sanno la verità, che ne sarà di Vinny?

E anche per Liam è arrivato il momento di scoprire tutta la verità su quello che è successo con il test di paternità. Hope sapeva che Liam avrebbe avuto una reazione particolare, del resto, pensava di essere il padre di un bambino che sta per nascere. Ora invece tutto cambia: quali saranno le reazioni delle persone coinvolte in questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 maggio 2022. Avrete visto che Hope, con la massima delicatezza, ha raccontato a Liam tutto quello che è successo con il test. Gli ha spiegato di Vinny e di come il ragazzo abbia confessato di fronte a Finn e di fronte a Thomas, tutte le sue malefatte…Liam quindi adesso deve fare i conti con questa nuova situazione. Pensava di avere presto un altro figlio e invece, ha scoperto che l bambino che Steffy aspetta è figlio di Finn…Per lui, che pensava ancora di provare qualcosa per la Forrester, questa è comunque una notizia particolare, nonostante stia cercando da settimane di far pare con Hope e di fare in modo che lei possa fidarsi di nuovo…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 maggio 2022

Liam deve fare i conti con questa verità e non è facile digerire quello che Hope gli ha raccontato. Da un lato potrebbe essere sollevato, perchè questo finale per lui significa non dover andare contro sua moglie ma dall’altro, si era ormai affezionato all’idea di diventare padre…Anche Hope deve pian piano fare i conti con questa novità mentre Steffy pensa a un possibile coinvolgimento da parte di Thomas in questa situazione. Steffy crede infatti che in un primo momento forse, Thomas potesse essere coinvolto in questa vicenda ma in realtà, questa volta, lo stilista non sapeva davvero nulla. E adesso bisognerà anche capire che cosa fare con Vinny. Denunciarlo per quello che ha fatto? Quale sarà il suo destino?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta mercoledì pomeriggio su Canale 5.