Una vita anticipazioni: Felipe e Marcos litigano in piazza, Genoveva li ha incastrati

Aurelio e Genoveva stanno riuscendo a manipolare tutte le persone che hanno a che fare con loro, come meglio credono. Persino Felipe che pensava di essere immune dalle bugie di Genoveva alla fine, è caduto nella sua trappola e le cose stanno andando proprio come la coppia diabolica si aspettava. Ma che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per le prossime puntate di Una vita iniziando dalla trama di domani, 30 maggio 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 maggio 2022

Leonardo consegna la dinamite a Soledad e le ordina di preparare la bomba: dovrà essere pronta in due giorni. La donna non vorrebbe essere complice in questa situazione ma a quanto pare, non ha scelta.

Antonito annuncia che diventerà ministro del lavoro. Ramon e Carmen prendono benissimo questa notizia anzi scherzano anche sul fatto che Rosina sarà gelosissima di questa novità. Anche Lolita è felice per i successi di suo marito e non vede l’ora che si metta a lavoro per fare il meglio per tutte le persone che hanno bisogno. Ignacio sparisce e i Dominguez pensano che abbia abbandonato di nuovo Alodia. Genoveva convince Natalia a uccidere Marcos. Il padre di Anabel, ignaro di tutto quello che sta succedendo alle sue spalle, va a fare visita a Genoveva, pensando di parlare di affari, non sa che lei e Aurelio, hanno già deciso che ne sarà di lui…Felipe incontra Marcos per strada e lo affronta: gli spiega che sa da dove arriva la sua ossessione per Natalia…Liberto è testimone di questo scontro: le cose vanno proprio come Genoveva voleva. Marcos nega le accuse ma chiaramente tutti assistono a questa decisione e la Salmeron adesso ha fatto un passo avanti nel suo piano: ad Acacias 38 tutti sanno che Felipe voleva Marcos morto, sarà il sospettato principale?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita