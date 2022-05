Una vita anticipazioni: Natalia uccide Marcos, ma è Felipe che rischia grosso. Come finirà?

E alla fine le cose sono andate proprio come Genoveva e Aurelio avevano pianificato. Felipe, mosso dall’odio verso Marcos dopo aver scoperto degli abusi subiti da Natalia, quando era solo una bambina, lo ha affrontato in strada, davanti a tutti. Un movente perfetto per un omicidio, sta andando tutto come la Salmeron si aspettava, a pochi giorni dall’attentato…E nel frattempo la donna continua a fomentare Natalia, in modo che anche lei abbia un valido motivo per uccidere Marcos…Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per le prossime puntate di Una vita, iniziando dalla trama della puntata di domani, 31 maggio 2022. Si chiude il mese di maggio e i colpi di scena nelle puntate estive della soap di certo non mancheranno. Non perdetevi nessuna puntata di Una vita perchè davvero, sta per succedere di tutto. Ma iniziamo con la trama della puntata di domani, in onda su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1401 di Acacias 38, ecco per voi le ultimissime dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 31 maggio 2022

Per Genoveva, convincere Natalia del fatto che Marcos non meriti di restare in vita, non è stato affatto difficile. La donna, oltre a usare le rivelazioni sul passato della ragazza, le ha anche fatto credere che Marcos presto si vendicherà di Aurelio, per la sua fuga con Anabel…Adesso Natalia sembra quindi non avere dubbi sul da farsi: uccidere l’uomo che tanto l’ha fatta soffrire.

Rosina e Carmen litigano di nuovo, così Liberto prende una decisione: lavoreranno a giorni alterni. Ramon vede Leonardo spiare Lolita e quando l’uomo scappa cerca di fermarlo invano. Marcos non si è reso conto di avere una serpe in seno e si fida ancora di Genoveva, tanto da firmare alcuni documenti che lei gli ha portato personalmente. Bellita è finalmente serena, adesso che ha scoperto la verità su Josè: Cinta ed Emilio sono di nuovo a casa! Ma proprio mentre la famiglia è riunita, si presenta in casa anche Ignacio che dice di avere un annuncio importante da fare. Ed è proprio vero: il ragazzo ha deciso di chiedere ad Alodia di diventare sua moglie e la giovane cameriera ha accettato!

Genoveva approfitta del suo fascino e seduce Marcos…I due sono sul divano quando la donna toglie una pistola ma l’imprenditore la disarma. A quel punto Anabel, che è entrata di nascosto, vedendo Marcos abusare della sua amica, decide di agire e lo colpisce alle spalle. Felipe intanto riceve un biglietto e capisce che Natalia è in pericolo…Quando arriva in casa di Marcos lo trova ormai senza vita: ed è sulla scena del crimine da solo, sarà accusato dell’omicidio? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 31 maggio 2022, appuntamento come sempre alle 14,10.