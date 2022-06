Una vita anticipazioni: attentato ad Acacias 38, chi morirà per colpa della bomba?

Vi avevamo detto che le puntate di giugno di Una vita sarebbero state ricche di colpi di scena ed ecco che sta per succedere di tutto. Il primo colpo di scena: la morte di Marcos, ucciso da Natalia…Il ritorno di Aurelio e Anabel e l’attentato che sta per essere messo a punto da Soeldad, con Genoveva che fa di tutto per incolpare Felipe di quanto sta accadendo ad Acacias 38. Insomma ne vedremo delle belle e come sempre, andiamo per gradi e iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 2 giugno 2022. La soap spagnola andrà in onda anche nei giorni di festa! E domani vedremo un episodio e mezzo, si parte come sempre alle 14,10 e poi si va in onda fino alle 15,46. Questo significa che vedremo la seconda parte dell’episodio 1402 e l’episodio 1403 in modo integrale. Pronti quindi per scoprire quello che sta succedendo ad Acacias 38? Ecco per voi le anticipazioni e ricordate: domani si va in onda.

Qui il riassunto della puntata precedente di Una vita

Una vita anticipazioni: la trama di domani 2 giugno 2022

Aurelio interpreta con Anabel il ruolo del marito amorevole, ma nel frattempo pensa a come eliminarla per impadronirsi del patrimonio dei Bacigalupe. Leonardo e Soledad arrivano ad Acacias sotto mentite spoglie con l’intento di fare scoppiare la bomba preparata dalla donna. Sta per succedere di tutto ad Acacias 38…Il primo a svegliarsi, mentre si sentono delle voci disperate per il dolore, dopo l’esplosione della bomba, è Felipe che cerca di soccorrere Carmen ma non si capisce se la donna sia sopravvissuta o meno. Vediamo poi Ramon che fortunatamente ritrova il suo nipotino, salvo per miracolo. Nel frattempo Soledad e il suo complice, scappano via…La bomba ha distrutto tutto, ma chi si è salvato e chi è morto?

Anabel e Aurelio sono sopravvissuti alla bomba ma per la figlia di Marcos arriva il momento di dire addio all’uomo che pensava l’amasse. Aurelio infatti, approfittando del caos, la pugnala. La ragazza non si capacita e muore da sola, in strada…Chiaramente, la sola a non esser stata coinvolta nell’attentato, è Genoveva che si gode, per l’ennesima volta, la sua vendetta. Purtroppo nell’attentato hanno perso la vita Antonito, che morirà tra le braccia di Lolita in ospedale e anche Carmen, ritrovata ormai esanime da Ramon.

Su ordine di Genoveva, una donna invita Natalia a togliersi la vita in cella. Passano cinque anni e il giorno dell’anniversario si celebra una messa in memoria degli scomparsi, alla quale non partecipano né Ramon e né Felipe, perché rimasti duramente segnati dall’accaduto. Nonostante la promessa fatta al marito sul letto di morte, Lolita ha mandato Moncho al paese e fatica a ritrovare l’armonia con il suocero.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5. Da non perdere.