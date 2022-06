Una vita anticipazioni: che cosa nascondono David e Valeria la nuova coppia di Acacias 38?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Clamorosi colpi di scena con il salto temporale di 5 anni partendo proprio dalla puntata di domani, 3 giugno 2022. Ad Acacias 38 sono arrivati nuovi personaggi e alcuni amati protagonisti della soap di Canale 5 non ci sono più. Ad esempio Antonito è morto a causa della bomba messa da Soledad per ordine di Aurelio…E anche Carmen purtroppo non ce l’ha fatta. Questo ha cambiato tutto nella vita di Lolita e di Ramon. La donna infatti ha deciso di mandare a vivere in paese suo figlio mentre il Palacios senior, rimasto solo, è diventato intrattabile…5 anni dopo la bomba, ad Acacias 38 fanno ritorno anche Aurelio e Genoveva che a quanto pare sono una coppia. Tra loro non c’è nessun sentimento, è chiaro, si tratta di un matrimonio nato solo per affari…

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, seguiremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1404 di Acacias 38, per voi le ultime news.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 giugno 2022

Ramon non riesce a smettere di pensare a quello che è successo 5 anni prima e continua a credere che dietro alla bomba messa ad Acacias 38, ci fosse lo zampino di qualcuno che voleva uccidere Antonito. C’erano degli uomini che lo seguivano, c’era quello strano regalo della clessidra. L’uomo non si dà pace, convinto del fatto che avrebbe dovuto capire quello che stava succedendo…Una nuova coppia è entrata a far parte della vita del quartiere, David e Valeria; i due, apparentemente molto affiatati, in realtà sembrano celare dei segreti.

Dopo avere scoperto che sua sorella e sua nipote le faranno visita, Rosina è molto agitata perché non vuole che scoprano che la sua situazione economica non è più rose e fiori. Ramon è sempre più incattivito e vuole evitare qualunque attenzione da parte dei vicini dovuta alla compassione per il suo lutto. Lolita non sa più come fare per spronare il suocero ad andare avanti…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.