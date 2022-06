Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 tutti nascondono qualcosa, i segreti verranno a galla?

Settimana ricchissima per i fan di Una vita: la soap spagnola andrà in onda al posto di Uomini e Donne questa settimana in attesa di vedere Un altro destino, a partire dal 6 giugno 2022. Per cui sono tantissime le cose che possiamo raccontarvi per le prossime puntate della soap. Iniziamo dalla trama di domani, 4 giugno 2022. Al sabato si va in onda dopo Beautiful, dalle 14,20 circa alle 16,30. Vedremo l’episodio 1405 in modo integrale e poi l’episodio 1406 di Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate in onda in questi primi giorni di giugno tutto è cambiato. Abbiamo infatti assistito a un salto temporale di 5 anni. Molti dei protagonisti non ci sono più: Antonito è morto; anche Carmen è venuta a mancare. Natalia si è tolta la vita in carcere, Aurelio e Genoveva si sono sposati…Rosina e Liberto sono poveri ma non lo dicono a nessuno mentre Alodia, dopo aver perso il bambino che aspettava, ha sposato un altro uomo…Insomma di novità ce ne sono davvero tante. Ad Acacias 38 è arrivata anche una nuova coppia che sembra nascondere un segreto…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 giugno 2022

Fabiana e Servante portano una torta in dono ai Sacristan, nuovi proprietari del ristorante, e ne approfittano per fare due chiacchiere con loro. Per Servante, nascondono qualcosa. Ramon è contrario alla commemorazione per le vittime dell’attentato e all’iniziativa del municipio di intitolare una piazza ad Antonito. E infatti, non vuole essere coinvolto nelle celebrazioni. Da quando suo figlio e Carmen sono morti, l’uomo è davvero cambiato moltissimo e per Lolita, la vita insieme a lui, sta diventando un vero inferno.

L’unione tra Aurelio e Genoveva non è che un matrimonio di convenienza ma, poiché entrambi hanno molto da guadagnare, finiscono per trovare un accordo. Gerardo si dichiara a Casilda, ma lei lo respinge. Lolita dà un ultimatum al suocero Ramon, la loro convivenza è diventata insostenibile. Nel frattempo, Lolita chiede a Felipe di intervenire alla cerimonia di commemorazione del marito e, sebbene Felipe si mostri ben disposto, Ramon si arrabbia con la nuora per aver causato all’amico nuove sofferenze. Rosina si industria affinché la sorella Hortensia non si accorga che lei e Liberto navigano in cattive acque. Inma e Guillermo si preparano per l’inaugurazione del ristorante, convinti che la sua semplicità incontrerà il favore del quartiere. David e Aurelio parlano di Valeria e quest’ultima insiste per avere notizie del marito Rodrigo…Ebbene si, i due non sono sposati, del resto lo si era capito visto che la ragazza continua a leggere delle lettere d’amore…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 4 giugno 2022. Appuntamento alle 14,20 su Canale 5.