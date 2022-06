Una vita anticipazioni: Felipe sull’orlo del baratro, si riprenderà?

Pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Una vita di domani, 5 giugno 2022? A differenza di quanto successo nelle ultime settimane, alla domenica andrà in onda un episodio breve di Una vita. Infatti nel pomeriggio di Canale 5 tornando in onda le repliche di Grand Hotel, in vista poi degli episodi finali della serie spagnola che dovrebbe tornare presto in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Come avrete visto, nelle ultime puntate di Una vita, molte dinamiche sono cambiate dopo il salto temporale. Lolita deve fare i conti con il dolore di suo suocero; Felipe è ormai una persona distrutta mentre Genoveva e Aurelio non hanno perso il loro spirito e continuano a tramare alle spalle di tutti. Anche Alodia, diventata una ricca signora, non è più la stessa di un tempo mentre Rosina e Liberto, che non hanno ormai più nulla, fingono con tutti…E poi c’è la nuova coppia arrivata ad Acacias 38: che segreti nascondono?

Non ci resta che scoprire le anticipazioni con la trama di Una vita, domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1407 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 giugno 2022

Lolita si confida con Fabiana e Servante che cercano di starle accanto in un momento molto complicato a causa di Ramon…Durante l’inaugurazione del ristorante gestito da Imma e Guillermo, Alodia, Hortensia e Rosina manifestano il loro disgusto per gli arredi e i piatti proposti. Non si aspettavano di trovare un locale di quel genere, che sembra più una trattoria che un ristorante chic. Dalle tovaglie a quadri bianchi e rossi ai piatti presentati: sembra non essere proprio di loro gradimento e non fanno nulla per tenere per loro le sensazioni provate durante il pranzo…Dopo diverse ore, Ramon torna a casa ma dice a Lolita di volersi trasferire a casa di Felipe. La donna ci resta molto male ma ormai è chiaro che a Ramon non interessi molto del suo parere. Nel pieno di una crisi nervosa, Felipe, ormai rimasto solo, cade per terra e si ferisce col vetro.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 5 giugno 2022: appuntamento dalle 14,20 circa alle 15.