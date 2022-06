Parte alla grande Un altro domani su Canale 5: la soap spagnola non delude

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Un altro domani la soap spagnola che ha preso il posto di Uomini e Donne. Una soap diversa da quelle che il pubblico di Canale 5 ha visto di recente, che ci porta tra passato e presente alla scoperta della storia di Carmen, la nonna di Julia. Nella prima puntata abbiamo imparato sin da subito a conoscere le due protagoniste: Carmen una donna che ha lottato con tutte le sue forze per il suo amore, per difendere la sua vita e i suoi ideali e ha cresciuto un figlio da sola, contro tutti e tutto. Julia che stava per gettare tutto all’aria facendosi mettere i piedi in testa e rinunciando ai suoi sogni. Due donne che sembrano diverse tra loro ma che potrebbero avere molto in comune. E’ questa la trama di Dos Vidas, in onda in Italia con il titolo Un altro domani che ha fatto incetta di ascolti alla prima puntata. La soap, andata in onda contro le repliche di Don Matteo, è stata vista da oltre 2, 2 milioni di spettatori ottimi numeri per la fascia che potrebbero essere confermati anche nelle prossime settimane. La soap Un altro domani infatti, a dispetto di quanto si possa pensare, si lascia guardare ed è recitata molto bene da tutti i protagonisti che del resto, hanno una carriera di successi alle spalle.

Boom di ascolti per Un altro domani: la soap di Canale 5 vola

Con il 23.6% e oltre 2,2 milioni di spettatori, la soap spagnola conquista il pubblico di Canale 5 e si dimostra, almeno per ora, scelta più che azzeccata per la rete. A differenza di quanto avvenuto con Sei sorelle su Rai 1, che non decolla, Mediaset sembra aver trovato la giusta serie per l’estate 2022. Staremo a vedere anche nelle prossime settimane quello che succederà ma il debutto, è stato sicuramente vincente.

Le anticipazioni per le prossime puntate