Una vita anticipazioni: Azucena e Valeria, due nuove protagoniste di Acacias 38, nuovi segreti

Tornano come sempre le nostre anticipazioni di Una vita, che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Iniziamo dalla trama di Una vita per la puntata di domani, 8 giugno 2022, vedremo la prima parte dell’episodio 1409 di Acacias 38. I 5 anni che sono passati dopo l’esplosione della bomba hanno cambiato molte cose, altre sono rimaste uguali come ad esempio, la voglia di Aurelio e di Genoveva di sopraffare gli altri e continuare a fare della loro vita tutta una messa in scena. Questa volta però sembra che Aurelio stia ingannando la Salmeron senza che lei se ne renda conto. L’uomo sta giocando con il fuoco perchè Genoveva, non ama essere presa in giro…Tutto ruota intorno a Valeria, impossibile non rendersi conto che Aurelio ha un interesse per lei…Ma la donna è già sposata e non con chi tutti pensano…I segreti non mancano mai ad Acacias 38.

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 8 giugno 2022.

Qui il riassunto della puntata precedente

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 giugno 2022

Hortensia non ha mangiato la foglia e le chiede a bruciapelo se lei e Liberto sono in rovina…Rosina non sa come gestire la situazione ma si rende conto che non può prendere in giro sua sorella, come fa con gli altri…Fabiana e Jacinto continuano a chiedere a Lolita di aiutare Ramon e Felipe che vivono in una situazione più che complicata ma la donna non vuole farlo. Nel frattempo Felipe prova a riprendersi dopo il crollo emotivo che ha avuto ma tra lui e Ramon ci sono alti e bassi e la convivenza non è semplice. Anche Josè prova a fare qualcosa per i suoi due amici ma la situazione è parecchio complicata. Nell’intimità della loro casa, Valeria affronta David per il controllo asfissiante che esercita su di lei. Genoveva si interessa in modo discreto di Felipe e Ramon, ma dice a Bellita che l’avvocato è ormai solo uno spettro del passato. Guillermo si imbatte in Azucena e ne resta folgorato.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.