Una vita anticipazioni: Genoveva potrebbe raccontare a tutti la verità sulla bomba?

Tornano come sempre puntualissime le nostre anticipazioni di Una vita, cosa succederà nella puntata di domani, 9 giugno 2022? Ad Acacias 38 c’è chi viene e c’è chi va ma in queste ultime puntate l’attenzione dei telespettatori è sicuramente tutta per i nuovi protagonisti della soap spagnola di Canale 5 . Cinque anni dopo la bomba che ha cambiato il destino di molti dei protagonisti di Una vita, le cose sono molto complicate per diverse famiglie. Felipe è sempre più depresso e nervoso, Ramon odia tutti. Lolita è stufa di questa situazione mentre Rosina e Liberto, hanno perso tutto. Ma ci sono anche i nuovi arrivati e dei vecchi protagonisti come Aurelio e Genoveva che sono mancati per anni dal quartiere ma che sono tornati di nuovo ad Acacias 38 e che si renderanno protagonisti molto presto, di altre intricate story line…Aurelio in particolare nasconde qualcosa a sua moglie e si sa, Genoveva non ama i segreti e non ama che la si prenda in giro…Aurelio deve stare molto attento: Genoveva potrebbe raccontare a tutti la verità sulla bomba, 5 anni dopo il disastro?

Il riassunto della puntata precedente

Vediamo le anticipazioni: domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1409 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 giugno 2022

Nell’intimità della loro casa, Valeria affronta David per il controllo asfissiante che esercita su di lei. Genoveva si interessa in modo discreto di Felipe e Ramon, ma dice a Bellita che l’avvocato è ormai solo uno spettro del passato. Rosina continua a mentire alla sorella Hortensia: l’economia familiare va a meraviglia. Sappiamo però che le cose stanno in un altro modo…

Alodia è ansiosa di prendere lezioni di pianoforte da Valeria e fantastica sull’acquisto di un pianoforte a coda. Fabiana accompagna Inma in giro per il centro, affinché prenda spunti dai locali più alla moda per rinnovare il ristorante Nuovo Secolo.

Marcelo assume una cuoca per casa Quesada, si chiama Luzdivina. La nuova arrivata è una bellissima ragazza, che cosa dobbiamo aspettarci da lei? Aurelio metterà i suoi occhi sulla nuova domestica? Casilda invece deve continuare a fingere, seguendo gli ordini di Rosina e Liberto ma non è affatto facile…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.