Beautiful anticipazioni: Baker indaga e Bill si infuria, Liam rischia il carcere?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 26 giugno 2022? Come sempre alla domenica la soap di Canale 5 ci aspetta intorno alle 14 per una imperdibile nuova puntata. Mentre Baker ha deciso di andare avanti per la sua linea, convinto che Vinny sia stato ucciso dalle persone coinvolte nella vicenda del test di paternità, ed effettivamente non sbaglia. Il problema è che al momento non ha nessuna prova per dimostrarlo anche se, l’atteggiamento di Liam, desterebbe davvero sospetti in chiunque. Nel frattempo, Hope prova a non pensare troppo a quello che è l’atteggiamento di suo marito, pura avendo parecchi dubbi su quello che è successo negli ultimi giorni.

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful con le anticipazioni e la trama della puntata di domani, 26 giugno 2022, pronti per la puntata della domenica? Vi ricordiamo che a seguire andrà come sempre in onda anche Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 giugno 2022

Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) gioiscono della propria riconciliazione. Liam cerca di mettere da parte per qualche istante le sue preoccupazioni anche se non vorrebbe mentire a Hope. Per il momento ha deciso di dare retta a suo padre e non pensare a Vinny e a tutto quello che è successo con lui. Funzionerà?

Tra Bill (Don Diamont) e il vicecapo Baker (Dan Martin) volano scintille: l’editore rende palese il proprio fastidio per il fatto che la polizia punti troppa attenzione verso Liam per la morte di Vincent Walker (Joe LoCicero). Bill è l’unico che sa tutta la verità su questa vicenda ma presto, come vedremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5, anche Thomas farà delle scoperte su Vinny che ribalteranno la situazione…

Quinn (Rena Sofer) si confida di nuovo con Carter (Lawrence Saint-Victor), mentre Donna (Jennifer Gareis) avverte che qualcosa non va nel matrimonio di Eric (John McCook) con la Fuller e lo invita ad aprirsi. Possibile che tra i due si riaccenda la scintilla? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre di domenica alle 14 su Canale 5.