Una vita anticipazioni: cosa nascondono Dori e Marina? Aurelio scopre la verità su Natalia?

Come sempre non mancano gli intrighi e i colpi di scena ad Acacias 38 e nelle prossime puntate di Una vita, ne vedremo delle belle! Iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 28 giugno 2022. Lolita nutre dei sospetti su Dori ma si fida ciecamente di Marina e forse non fa bene…La donna chiede conferme a Marina, questa corre da Adoracion e le dice che non intende continuare a mentire per lei. Il cappellano del carcere in cui era rinchiusa Natalia rivela ad Aurelio le confessioni fatte da una certa detenuta in punto di morte. Per Aurelio è arrivato il momento di scoprire la verità su Natalia? Capirà che dietro alla scomparsa della ragazza c’è lo zampino di Genoveva. Anche Dori e Marina sembrano nascondere qualcosa, ma cosa? Non ci resta che scoprire la trama della puntata di domani di Una vita nel frattempo, qualora vi foste persi gli ultimi episodi in onda nel fine settimana, ecco per voi il riassunto delle ultime puntate.

Domani in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1424 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 giugno 2022

Giullermo continua a essere conquistato da Azucena e va a vederla anche durante le sue lezioni di danza, non riesce a farne a meno. Il direttore del giornale ha offerto a Ramon una collaborazione come editorialista e lui è tentato di accettare. Luzdivina confessa a Marcelo di aver rovistato nel suo alloggio e di aver trovato il ritratto di una donna identica a lei, e il maggiordomo si infuria. Luis fa una generosa offerta a Inma per l’acquisto del ristorante, ma lei rifiuta. Genoveva ha scoperto la verità su David e Valeria ed è pronta a sfruttare la preziosa informazione. Aurelio invece continua a raccogliere le informazioni che riguardano Natalia, ha intenzione di andare fino in fondo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.