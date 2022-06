Una vita anticipazioni: Genoveva vuole la verità su Rodrigo, tra Lolita e Fidel nasce qualcosa?

Aurelio pensa ancora di poter gestire Genoveva ma non ha capito con chi ha a che fare. Non a caso, la donna, ha capito che David e Valeria non erano una coppia e adesso è pronta a fare delle minacce…Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo iniziando con la trama e le anticipazioni per la puntata di domani, 29 giugno 2022. Una vita ci aspetta come sempre alle 14,10 e domani pomeriggio il pubblico di Canale 5 potrà seguire la seconda parte dell’episodio 1424 di Acacias 38. Nel quartiere, dopo il discorso di Ramon durante la commemorazione, ci sono state delle novità, adesso gli è stato anche chiesto di scrivere per il giornale. La notizia, da un lato rende felice Lolita, visto che finalmente dopo anni suo suocero potrebbe ritrovare la forza e la voglia di fare qualcosa ma dall’altro lato, la preoccupa e non poco. Fidel confessa a Lolita di essere un’alta carica della polizia, ma per ora non vuole che Ramon lo sappia. I proprietari del ristorante ricevono una visita inaspettata: si tratta di Pascual, il figlio di Inma, che si rivela molto serio e scontroso con i vicini. Vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani.



Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 giugno 2022

Sembra che tra Guillermo e Azucena stia nascendo una certa complicità, ma Pascual ammonisce il figlio perché si concentri sugli studi e non si lasci distrarre dalle ragazze. Anche tra Lolita e Fidel sembra nascere una certa complicità. E’ possibile che dopo 5 anni di dolore e lutto, anche per Lolita sia arrivato il momento di trovare di nuovo l’amore? Ignacio si mostra più attento nei confronti di Alodia e accetta di portarla a teatro.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 29 giugno 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.