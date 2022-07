Terra Amara da lunedì su Canale 5: cosa vedremo nella prima puntata

Terra Amara è la nuova soap per l’estate di Canale 5. Si torna a raccontare storie del popolo turco nel pomeriggio della rete, dopo aver salutato Brave and Beautiful venerdì, ecco un’altra soap made in Turchia pronta a tenere compagnia al pubblico di Canale 5. Una soap che ha riscosso un successo clamoroso ad esempio in Spagna, dove è stata definita da molti, l’erede de Il segreto. Terra amara avrà lo stesso successo anche in Italia? La storia è quella di due giovani fidanzati che si amano alla follia e che stanno per sposarsi. Prima di coronare il loro sogno d’amore però, succede qualcosa di inaspettato. La famiglia della giovane Zuleyha la tradisce e così lei si ritrova promessa sposa a un altro uomo che non la ama e che è pronto a farle del male. Ylmaz però non lo può permettere e sarà disposto a tutto per di salvare la donna che ama…I colpi di scena, già dalla prima puntata di Terra amara in onda il 4 luglio 2022 non mancheranno. Siete curiosi di sapere che cosa accadrà? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni.

Qui tutti i dettagli sulla nuova soap di Canale 5

Terra Amara dal 4 luglio 2022 su Canale 5: cosa vedremo nella prima puntata

La protagonista femminile Zuleyha ama Yilmaz, un ragazzo che lavora in qualità di meccanico nella bottega del suo padrino Ayhan. Yilmaz sta per rivolgere a Zuleyha la proposta di matrimonio ma lei, che vive con il fratellastro Veli (accanito giocatore d’azzardo), viene venduta da quest’ultimo a Naci (con cui ha contratto parecchi debiti di gioco).

Una sera Zuleyha viene mandata da Veli a casa di Nigar, complice di Naci. Quest’ultimo tenta di violentarla ma Yilmaz, messo in allarme da Gulsum (moglie di Veli), arriva giusto in tempo e nel corso della colluttazione uccide Naci.

Zuleyha e Yilmaz si rifugiano a casa di Ayhan, che convince il giovane a fuggire da solo e gli fornisce l’indirizzo di un falsario che gli costruisca una nuova identità. Ma l’amore che lega questa giovane coppia è troppo forte e la ragazza non ha nessuna intenzione di lasciare che il suo fidanzato parta da solo…

Zuleyha raggiunge Yilmaz alla stazione ferroviaria per fuggire insieme a lui! I due sono quindi pronti per intraprendere un viaggio e non hanno idea di come andrà a finire…Tutto questo e molto altro nella prima puntata di Terra amara che ci aspetta su Canale 5 dal 4 luglio alle 15,45 subito dopo Un altro domani.