Una vita anticipazioni: David e Valeria si ribelleranno ad Aurelio?

Valeria pensa di potersi fidare di Aurelio ma non sa che sta commettendo un grave errore e nella prossima puntata di Una vita, vedremo quelle che saranno le conseguenze…Pronti per scoprire le ultime news da Acacias 38? Come sempre arrivano le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 luglio 2022. Domani come sempre alle 14,10 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1434 di Acacias 38. E vedremo che Moncho ha portato una bella ventata di aria fresca nel quartiere, sono tutti felici di poter giocare con un bambino, non se ne vedono da tanto tempo nella piazza…E poi il figlio di Lolita è davvero molto simpatico, Ramon riuscirà a lasciarsi andare e a dedicarsi al suo nipotino senza soffrire troppo? Alodia e Ignacio lasciano Acacias per trasferirsi nella nuova casa. La ragazza per il momento non ha scoperto nulla delle tresche del bel dottore…Ma potrebbe molto presto capire che Ignacio ha una amante…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 luglio 2022

Felipe accetta l’aiuto di Dori per smettere di prendere farmaci. La donna lo convince: può farcela, deve andare avanti e non ha per forza bisogno di essere tutto il giorno stordito... David impedisce che Aurelio abusi di Valeria e più tardi la consola, ma lei gli rinfaccia la sua complicità con Quesada. I due sembrano voler ribellarsi ad Aurelio ma non sanno come fare, potrebbero allearsi con Genoveva? Frustrato per la sua incapacità di salutare il nipote, Ramon lascia a casa un regalo per Moncho e se ne va. A casa dei Dominguez sono tutti in festa per la partenza di Alodia e Ignacio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani, alle 14,10 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre news e le anticipazioni per essere sempre più che aggiornati!