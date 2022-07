Una vita anticipazioni: David e Valeria stanchi dei soprusi di Aurelio. Genoveva ne approfitterà?

Tornano puntuali come sempre le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5? Come avrete visto Aurelio per l’ennesima volta ha mostrato il suo volto: è un uomo senza scrupoli e adesso nel suo mirino c’è Valeria. Ma la donna è protetta in qualche modo da David che, seppur al soldo di Aurelio, non ha intenzione che le si faccia del male. In questa intricata situazione, entrerà anche Genoveva magari pronta a offrire ai due una via di fuga se si dovessero alleare con lei e tradire Aurelio? Valeria ha paura perchè pensa di non rivedere più suo marito…Cosa accadrà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 20 luglio 2022. Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1434 di Acacias 38.

Felipe accetta l’aiuto di Dori per smettere di prendere farmaci. David impedisce che Aurelio abusi di Valeria e più tardi la consola, ma lei gli rinfaccia la sua complicità con Quesada. Frustrato per la sua incapacità di salutare il nipote, Ramon lascia a casa un regalo per Moncho e se ne va. A casa dei Dominguez sono tutti in festa per la partenza di Alodia e Ignacio. E domani che cosa accadrà?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 luglio 2022

Azucena accusa Guillermo di aver avuto atteggiamenti equivoci nei confronti di Claudia. Il ragazzo le spiega che si tratta di un malinteso e, capendo che da parte di Azucena c’è dell’interesse, per farsi perdonare la invita ad assistere a una Zarzuela. Nel frattempo, Rosina e Hortensia decidono di cercare un pretendente per la giovane. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere tutte le ultime news da Acacias 38.