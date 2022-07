Una vita anticipazioni: Marcelo avvelena Genoveva per ordine di Aurelio, muore?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 23 luglio 2022: Genoveva muore avvelenata?

Una vita torna anche al sabato e come sempre tornano le nostre anticipazioni: pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata in onda sabato 23 luglio 2022? Le ultime news ci rivelano che domani su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1436 di Acaicas 38. Come avrete capito, Valeria e David sono stanchi di subire le minacce di Aurelio e dopo che l’uomo ha provato ad abusare della ragazza, gli equilibri sono cambiati. Da un lato c’è Aurelio pronto a vendicarsi per quello che è successo mentre David continua a spingere Valeria a prendere una decisione: lasciare Acacias 38. In questa storia si è messa in mezzo anche Genoveva che ha promesso alla musicista di aiutarla e di farle trovare il prima possibile suo marito, senza che Aurelio sappia nulla. Valeria quindi non sa se fidarsi oppure no…

E ora non ci resta che scoprire che cosa succederà con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 luglio 2022

In soffitta, le domestiche spettegolano sul trasferimento di Dori a casa di Felipe. Fidel e Lolita improvvisano un pranzo in bottega e tra i due l’intesa è evidente. Valeria si sveglia accanto a David e si sente in colpa ma felice. Aurelio chiede a Marcelo di avvelenare Genoveva e se ne va per qualche giorno dicendo di avere impegni di lavoro. Genoveva si sente male e Marcelo le prepara un infuso con fare sospetto. David confessa a Valeria il vero piano di Aurelio e lei reagisce indignata…La ragazza deciderà di raccontare tutto a Genoveva prima che sia troppo tardi oppure no? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Una vita per avere tutti i dettagli. I colpi di scena non mancheranno, continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere le ultime news da Acacias 38. Appuntamento a domani: come sempre al sabato si va in onda dalle 14,10 alle 14,45.