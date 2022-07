Beautiful anticipazioni: la decisione di Liam dopo la confessione a Hope. Rischia il carcere?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 26 luglio 2022: Liam rischia di finire in carcere?

Tutto pronto per la prossima puntata di Beautiful, pronti per scoprire che cosa succederà a Los Angeles? Le anticipazioni come sempre ci rivelano tutto quello che accadrà e le puntate di fine luglio, come potrete immaginare, saranno ricchissime di colpi di scena visto che Liam, come avrete visto, ha finalmente confessato a Hope tutta, ma proprio tutta la verità sulla morte di Vinny e sull’incidente. Che cosa succederà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 26 luglio 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 luglio 2022

Dopo aver assistito alla discussione di Bill (Don Diamont) con Thomas Forrester (Matthew Atkinson), Wyatt (Darin Brooks) può constatare quanto il padre ne sia stato turbato. Intanto, di fronte al racconto sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla morte di Vinny (Joe LoCicero), Hope Logan (Annika Noelle) è certa che l’unico colpevole sia Bill. Liam ha spiegato a Hope tutto quello che è successo: le ha raccontato del fatto che suo padre era ubriaco e che per questo non si è messo al volante e dell’incidente. Vinny è spuntato all’improvviso, nessuno lo ha visto. E ovviamente Liam mai si sarebbe immaginato di ritrovare sotto le ruote della sua macchina l’uomo che odiava. Poi ha spiegato a Hope che avrebbe voluto chiamare i soccorsi ma che suo padre glielo ha impedito…La figlia di Brooke sembra non avere dubbi: è tutta colpa di Bill Spencer, ma adesso che cosa succederà? Liam deciderà insieme a Hope di raccontare tutto alle forze di polizia? Non possiamo fare altro che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo. Vi ricordiamo tra l’altro che per i fan della soap americana c’è una bellissima notizia: la soap dal primo agosto raddoppia e andrà in onda anche al posto di Una vita!