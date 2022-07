Una vita anticipazioni: cosa nasconde Dori? Genoveva trova Rodrigo? Movimento ad Acacias 38

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata del 26 luglio 2022: la strana telefonata di Dori, il piano di Genoveva...

Ultima settimana in compagnia di Una vita che poi si ferma! Mediaset ha deciso di mandare in ferie la soap spagnola che dovrebbe tornare in onda a fine agosto ( probabilmente dopo il 20). Cosa succederà quindi in queste ultime puntate estive della soap di Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 26 luglio 2022. Facciamo il punto della situazione: come avrete visto David sperava di poter lasciare Acacias 38 in compagnia di Valeria ma, quando le ha raccontato del piano di Aurelio e di come lui abbia obbedito ai suoi ordini, la musicista lo ha cacciato di casa. Intanto Aurelio ha ordinato a Marcelo di uccidere Genoveva usando un veleno. Quello che però Aurelio non sa è che apparentemente, Marcelo sta facendo il doppio gioco e che in realtà sta dalla parte di Genoveva…Moncho si prepara a lasciare Acacias 38 e Lolita spera davvero che Ramon trovi almeno la forza di salutarlo…E domani, che cosa succederà nella nuova puntata di Una vita?

Il riassunto dell’ultima puntata di Una vita

Domani su Canale 5 ci aspetta la seconda parte dell’episodio 1437 di Acacias 38, come sempre alle 14,10.

Una vita anticipazioni: la trama del 26 luglio 2022

Marcelo promette fedeltà a Genoveva; nel frattempo, la donna trova nelle lettere rubate un’informazione importante per individuare il nascondiglio di Rodrigo Lluch. Genoveva ha deciso di aiutare Valeria e le ha promesso che troverà il posto in cui suo marito si trova…Guillermo chiede spiegazioni ad Azucena e la discussione finisce in lite. Felipe fa grandi passi avanti verso la guarigione, ma assiste, non visto, a una telefonata sospetta di Dori. Quando l’uomo entra nella stanza in cui Dori sta facendo la chiamata, la sua infermiera interrompe subito la telefonata, come se non volesse che Felipe, ascoltasse quello che stava dicendo…In piazza sono tutti pronti per salutare Moncho, anche Felipe scende in strada per dire arrivederci al piccolo. Ramon invece non ce la fa a salutare il suo nipotino ma promette, a una disillusa Lolita, che la prossima volta che cose andranno in modo diverso…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.