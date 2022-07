Una vita anticipazioni: il doppio gioco di Marcelo, il piano di Genoveva per trovare Rodrigo

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 27 luglio 2022: Genoveva ha un piano ma Aurelio la vuole morta

Il piccolo Moncho è andato via e per Lolita le cose tornano a essere un po’ più grigie. La ragazza però viene consolata da Ramon che sembra aver preso una decisione: sarà l’ultima volta che starà lontano dal suo nipotino, è una promessa...Cosa succederà quindi adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 27 luglio 2022. Come avrete capito, Aurelio si sta fidando della persona sbagliata visto che Marcelo sta facendo il doppio gioco e si è alleato con Genoveva. La donna sta mettendo insieme tutti i tasselli per trovare il marito di Valeria e sembra aver scovato, in una delle lettere ricevute dalla musicista, un indizio utile che possa far capire dove si trovi l’uomo…Cosa accadrà quindi nelle prossime puntate della soap spagnola? Vi ricordiamo che questa sarà l’ultima settimana in compagnia di Una vita. La soap spagnola infatti si ferma nel mese di agosto e tornerà solo dopo Ferragosto! Domani intanto andrà in onda la prima parte dell’episodio 1438 di Acacias 38…

Se vi siete persi l’ultima puntata, qui il nostro riassunto di Una vita

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 luglio 2022

Marcelo promette fedeltà a Genoveva; nel frattempo, la donna trova nelle lettere rubate un’informazione importante per individuare il nascondiglio di Rodrigo Lluch. Genoveva chiede a Valeria informazioni su Rodrigo e lei collabora per riuscire a trovarlo. Ottenuti i dati che le servivano, Genoveva chiama l’investigatore Cuevas e gli affida una missione all’estero. Marcelo ascolta tutto e lo comunica ad Aurelio. Ma il maggiordomo a che gioco sta giocando? David viene aggredito da un sicario di Aurelio, ma riesce a salvarsi grazie all’intervento di Jacinto. Dopo la partenza di Moncho, Lolita è distrutta e Ramon vorrebbe aiutarla.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 27 luglio 2022 su Canale 5.