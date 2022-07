Una vita anticipazioni: David e Valeria pronti a lasciare Acacias 38 per sfuggire alle grinfie di Aurelio

Valeria e David si preparano a lasciare Acacias 38...Genoveva ha un malore: ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 30 luglio 2022

Ultima puntata per l’estate di Canale 5 ! Una vita andrà in onda domani, sabato 20 luglio 2022 e poi tornerà a fine agosto, a meno che Mediaset non decida di apportare delle modifiche alla programmazione di Canale 5. Una vita ci saluta quindi per una ventina di giorni e poi tornerà in onda a fine agosto con le ultime puntate della saga degli abitanti di Acacias 38. Ma prima del gran finale, dobbiamo scoprire che cosa succederà negli episodi in onda questa settimana. Iniziamo quindi dalla puntata di domani, 30 luglio 2022. In onda su Canale 5 alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1439 di Acacias 38. Avrete visto che Felipe ha voluto avere un faccia a faccia con Dori, per chiederle di raccontargli tutta la verità sulla telefonata e su un suo possibile rapporto segreto con Genoveva. L’infermiera ha ovviamente negato di conoscere la sua ex moglie…Ma starà dicendo la verità? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 30 luglio 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 luglio 2022

Genoveva ha un malore e non riesce a capire che cosa le sia successo…Quando Inma si rifiuta di vendere passa alle minacce e a quel punto interviene Pascual. Genoveva scopre dell’aggressione a David e accusa Aurelio di rovinarle i piani. Ramon dichiara a Fidel di voler collaborare con lui in un nuovo piano contro gli anarchici. David e Valeria decidono di fuggire da Acacias per evitare ulteriori rappresaglie da parte di Aurelio. A quanto pare alla fine la musicista ha deciso di perdonare il suo “finto” marito per quello che ha fatto in accordo con Aurelio e di voltare pagina al suo fianco. Ma siamo sicuri che il loro piano funzionerà? I due non sanno con chi hanno a che fare…Felipe non riesce a fidarsi fino in fondo di Dori anche se la donna prova a fare di tutto per fargli cambiare idea.

Non perdete quindi l’ultima puntata di Una vita prima delle ferie di agosto: appuntamento a domani alle 14,10 su Canale 5 per questo episodio!