Beautiful anticipazioni: Thomas ha le prove per scagionare Liam ma Justin lo atterra, perchè?

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 17 agosto 2022: Thomas svenuto, Justin lo ha colpito ma perchè?

Quello che succederà nei prossimi episodi di Beautiful lascerà tutti senza parole. Il motivo è semplice: come vedrete nelle puntate di Beautiful in onda in Italia in questi giorni di agosto, Thomas troverà sul suo cellulare i messaggi che Vinny gli ha mandato prima di morire…Le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 17 agosto 2022, ci rivelano che Thomas, leggerà quello che Vinny gli aveva scritto prima di morire. Il suo amico infatti ha spiegato che si sarebbe gettato sotto la macchina di Liam non appena ne avrebbe avuto la possibilità. Un gesto che, secondo Vinny, doveva servire per farsi perdonare da Thomas. Con Liam in carcere, il suo migliore amico infatti, avrebbe avuto strada libera con Hope. Thomas ha deciso però di essere onesto e di portare a Justin, tutte le prove che servono per scagionare sia Liam che Bill ma, una volta incontrato l’uomo, le cose non andranno come il figlio di Ridge si aspettava. Infatti Justin, colpirà il giovane stilista con un pugno. Perchè? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 17 agosto 2022…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 agosto 2022

Steffy offre il suo aiuto e supporto a Hope, demoralizzata per la linea dura che la procura sta applicando contro Liam e Bill: la libertà provvisoria su cauzione è stata loro negata perché considerati soggetti con possibilità di fuga data la loro disponibilità economica.

Durante la sua visita in carcere a Bill, Katie esprime il suo disappunto per le scelte fatte dall’ex marito. Inoltre lo informa che Will sa tutto: visto che la questione è ovunque sui media, ha dovuto dirgli dell’arresto di padre e fratello. Bill si giustifica: farebbe di tutto per proteggere la sua famiglia. L’editore le promette che sistemerà la faccenda. Quando Thomas è andato da Justin per portargli i messaggi di Vinny utili a scagionare Liam, mai avrebbe pensato di finire a terra dopo un pugno…

Adesso bisognerà capire che ne sarà di Thomas, che cosa vuole fare l’avvocato con quei messaggi? Continuate a seguirci per avere tutte le ultime news sulla soap americana più amata. Beautiful ci aspetta come sempre domani alle 13,40 con un doppio episodio.