Beautiful anticipazioni: Eric scopre tutta la verità su Quinn e Carter, la reazione

E alla fine Eric ha scoperto tutto: quale sarà la sua reazione? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 28 agosto 2022

Quinn e Carter non avrebbero mai immaginato che sarebbe stata Brooke a mettere in piazza la verità su quello che è successo tra loro. Ma come andrà a finire questa storia, che cosa scoprirà Eric sul tradimento di sua moglie? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama di domani, domenica 28 agosto 2022. La soap americana ci aspetta con una nuova puntata da non perdere come sempre alle 14. Finn e Steffy si godono i primi momenti da genitori e sono felicissimi di avere tra le braccia il bambino che tanto hanno atteso. Finn è grato a Steffy per avergli fatto un dono così speciale. Donna e Katie invece parlano dei sentimenti che la donna ha sempre provato per Eric, sa di essere innamorata di lui ma allo stesso tempo sa bene che non si metterà mai in mezzo a una relazione, visto che il Forrester ama Quinn…Non immaginano, Katie e Donna, quello che sta succedendo a pochi passi da loro…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 agosto 2022

Brooke ha voluto che fosse proprio Carter a raccontare tutto quello che è successo tra lui e Quinn, anche perchè la Logan, non aveva sentito proprio l’intero discorso tra Paris e la Fuller e alla fine, il cerimoniere, ha deciso di parlare…Dopo la confessione di Carter (Lawrence Saint-Victor), Quinn (Rena Sofer) si vede costretta a confermare al marito di averlo tradito. Quanto fatto dai due raccoglie lo sdegno di Eric (John McCook) e di tutti i presenti. Intanto Hope (Annika Noelle) non riesce a contattare Thomas (Matthew Atkinson) e parla con Katie (Heather Tom) della situazione degli Spencer. Zia e nipote hanno posizioni diverse sul modo di agire di Bill Spencer (Don Diamont). Hope è comunque preoccupata anche perchè non riesce a parlare con Thomas mai immaginerebbe che il giovane si trova intrappolato a causa di Justin. Adesso Eric deve prendere una decisione ma sembra chiaro che per Quinn, non ci sarà più spazio nella sua vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, continuate a leggere le nostre anticipazioni per tutte le news da Los Angeles!