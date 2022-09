Una vita anticipazioni: Genoveva pronta per abortire, Aurelio la ferma?

Genoveva ha deciso: abortirà ma non sa che Aurelio la sta facendo spiare...Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita

Non mancano i colpi di scena nelle nuove puntate di Una vita in onda nel mese di settembre 2022 e cresce anche l’attesa del pubblico che vuole scoprire che cosa accadrà nel gran finale. Mancano pochissime puntate alla fine di questa saga, che ormai da anni fa compagnia al pubblico di Mediaset. Ma c’è ancora tempo. Tra l’altro possiamo dirvi che nelle prossime settimane, con il ritorno in onda di Verissimo al sabato, Una vita potrebbe tornare con un lungo appuntamento proprio nel pomeriggio del fine settimana mentre alle 14,10 potrebbe andare in ona Terra amara ( tutto da decidere ancora e su questo, vi terremo aggiornati). Ma nel frattempo dedichiamoci alle anticipazioni della puntata di Una vita di domani, 4 settembre 2022. Come di consueto alla domenica si va in onda dalle 14,30 circa alle 15, dopo Beautiful.

Avrete visto che Genoveva ha cambiato le carte in tavola e che Valeria adesso non sa che cosa fare, visto che suo marito è tornato ad Acacias 38. Si piegherà alle regole della moglie di Aurelio e ai suoi ricatti? Scopriamolo con le anticipazioni, vi ricordiamo che domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1446 di Acacias 38.

Leggi qui il riassunto dell’ultima puntata

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 settembre 2022

Ramon rassicura Lolita e le promette che non farà mai nulla per danneggiarla, ma poi raggiunge Fidel in uno scantinato dove un uomo incappucciato viene tenuto prigioniero. Genoveva, decisa ad abortire, ottiene da Ignacio il contatto di una mammana e la chiama per accordarsi, ignara del fatto che Marcelo sta origliando la telefonata. Aurelio nel frattempo dice al suo maggiordomo di essere convinto di aver corrotto le persone giuste, la gente che sta al potere e che lo potrà aiutare nel suo piano rivoluzionario…Quello che Lolita non sa è che suo suocero, 5 anni dopo i fatti, sta ancora indagando per scoprire chi ha organizzato l’attentato in cui è morto Antonito, convinto che Carmen e suo figlio siano morti per ragioni politiche. Non sanno che in realtà dietro a tutta questa storia, ci sono Genoveva e Aurelio…Appuntamento a domani quindi con la nuova puntata di Una vita.