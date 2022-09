Una vita anticipazioni: Aurelio fermerà Genoveva prima che possa abortire?

Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda il 6 settembre 2022: Genoveva è pronta a fare di tutto pur di abortire

Genoveva ha un piano e non ha nessuna intenzione di dare alla luce il figlio di Aurelio ma l’uomo, non vuole che sua moglie abortisca. Che cosa succederà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 6 settembre 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 14,10 con un nuovo episodio da non perdere. Avrete visto tra le altre cose, che Fidel ha trovato l’uomo che potrebbe aver messo la bomba il giorno in cui Carmen e Antonito sono morti. Tutti pensano ancora che si sia trattato di un attentato anarchico, quello che non sanno è che in realtà, ci sono Aurelio e Genoveva dietro a quella bomba e che sono stati loro a causare la morte di decine di persone…Marcelo seguendo Genoveva e origliando le sue conversazioni ha scoperto che la donna ha intenzione di abortire e ovviamente informa Aurelio di ogni passo della Salmeron…Ma vediamo adesso le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, in onda su Canale 5 l’episodio 1447, seconda parte.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 settembre 2022

Informato da Marcelo che Genoveva ha intenzione di interrompere la gravidanza, Aurelio si propone di impedirglielo. Liberto rivela a Pascual che Hortensia ha intenzione di piantare dei vigneti nella tenuta di Burgos; l’uomo gli fornisce dei consigli, che Liberto apprezza molto. David e i vicini di Acacias organizzano una protesta contro i piani immobiliari di Aurelio nel quartiere. Dori continua a non dire nulla a Felipe del vero motivo per il quale lo sta seguendo e sta prendendo i suoi appunti. L’infermiera poi va a parlare con Lolita per scoprire qualcosa in più sul passato di Felipe e la donna le rivela tutte le sofferenze dell’avvocato e tutto il dolore che ha affrontato negli ultimi anni, perdendo ogni donna che ha amato. Ignacio prova a tenere testa a Genoveva ma la donna continua a minacciarlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.