Una vita anticipazioni: Valeria in trappola, Rodrigo darà la formula ad Aurelio?

Valeria potrebbe rischiare di essere uccisa , Rodrigo cederà ad Aurelio? Ecco le anticipazioni di Una vita

Aurelio non sembra essere minimamente interessato a quello che succede ad Acacias 38 e va dritto per la sua strada senza pensare alle conseguenze. Rodrigo sembra esser stato messo con le spalle al muro, che cosa farà, rivelerà la famosa formula? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda il 20 settembre 2022. Vi ricordiamo infatti che questi giorni, la programmazione di Canale 5 sarà diversa. Innanzi tutto Una vita non andrà più in onda alla domenica. Al posto della soap arrivano Amici e Verissimo ( ci sarà però un episodio lungo al sabato prima del programma di Silvia Toffanin). Questa settimana poi la programmazione di Canale 5 subirà una forte variazione nella giornata del 19 settembre 2022. Come saprete infatti, il mondo intero si fermerà per seguire i funerali della Regina Elisabetta II. E anche su Canale 5 andranno in onda delle lunghe dirette. Una vita, come anche le altre soap della rete, non andranno in onda.

Il 20 settembre 2022 quindi Una vita ci aspetta con la prima parte dell’episodio 1454 di Acacias 38 e noi vi raccontiamo tutto quello che succederà. Buona lettura.

Qui il riassunto della lunga puntata di sabato

Una vita anticipazioni: Rodrigo confiderà la formula ad Aurelio?

Aurelio porta Valeria da Rodrigo e minaccia l’uomo di ucciderla, se non gli rivela la formula. Aurelio sa essere molto convincente e il suo scagnozzo inizia a torturare Valeria…Rodrigo, temendo per la vita dell’amata, cede; la pianista viene rilasciata e, di fronte a questa dimostrazione d’amore, si sente in debito e decide che, quando sarà di nuovo libero, fuggirà con il marito. I vicini di Acacias marciano e manifestano contro i laboratori Quesada, guidati da David. Liberto propone a Hortensia di parlare ad alcuni imprenditori della sua invenzione. Al fianco di David c’è Lolita e l’uomo capisce che se Valeria non si è presentata, ci sarà un valido motivo ed è molto preoccupato. Quando Felipe scopre che Fausto potrebbe essere rilasciato, ha una crisi e Dori cerca di aiutare l’avvocato a uscirne ma non è facile.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda martedì 20 settembre 2022 alle 14,10 su Canale 5.