Beautiful anticipazioni: Steffy pensa al matrimonio con Finn commettendo un grave errore

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 23 settembre 2022: Steffy pensa alle nozze...

Zende sembra abbastanza sereno nel sapere che Paris potrà stare da Finn e da Steffy. Quello che però i due non sanno è che nelle prossime puntate di Beautiful, la bella Forrester e il suo compagno, vivranno un momento di crisi causato dalla vera madre di Finnegan…Mancano pochissimi giorni, tutto succederà nelle stesse ore in cui Steffy e Finn dovrebbero sposarsi…Clamorosi colpi di scena che potrebbero davvero lasciare senza parole il pubblico che ama la soap americana…Ma torniamo a noi, con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 23 settembre 2022. Pronti per scoprire che cosa succederà?

Riportata alla realtà dopo aver ascoltato la conversazione tra Carter (Lawrence Saint-Victor) e Ridge (Thorsten Kaye), Quinn (Rena Sofer) sembra ancora incerta se viversi il sentimento con l’avvocato, non volendo ulteriormente ferire Eric (John McCook) né complicare la vita di Carter. Ridge è sicuro che l’amico sia stato vittima di Quinn e che non lo deluderà di nuovo…Non sa però che fino a pochi minuti prima Carter era tra le braccia della Fuller e che i due sono ancora molto complici. La decisione adesso spetta a Quinn, lasciare che Carter riprenda in mano la sua vita o lottare per quello che sembra essere davvero un grande amore?

Beautiful anticipazioni: il matrimonio di Steffy con il botto

Nel frattempo Steffy, dopo aver parlato con suo padre, inizia a pensare che forse ha ragione Finn e che dovrebbero iniziare a organizzare il matrimonio, una cerimonia intima proprio come è nello stile dei Forrester. Quello che però Steffy non immagina è che quel giorno, invece che vivere il suo grande sogno d’amore, potrebbe vivere un grande incubo. Possiamo dirvi che le puntate dedicate al matrimonio di Steffy e a questa story line imperdibile, andranno in onda i primi di ottobre su Canale 5 . Un matrimonio che potrebbe durare tra le 5 e le 10 puntate in base alle scelte di Mediaset sui vari taglia e cuci.