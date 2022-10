Beautiful anticipazioni: Steffy schiaffeggia di nuovo Sheila e firma la sua condanna

Sheila non ha nessuna intenzione di perdonare Steffy per il secondo schiaffo che le ha dato e la sua vendetta sta per iniziare: ecco le anticipazioni di Beautiful

Steffy sa bene quanto può essere pericolosa Sheila ma forse non ha compreso fino in fondo che il suo atteggiamento da prima donna, da donna Alpha, è tutto quello che non si deve avere nei confronti della Carter. E nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che Steffy, pagherà cara la decisione di aver affrontato faccia a faccia la mamma di suo marito. Le prossime puntate di Beautiful in onda in Italia, saranno ricchissime di colpi di scena inaspettati perchè Sheila, è pronta a vendicarsi di Steffy ma le cose non andranno come lei si augura. Volete quindi scoprire tutto quello che vedremo nei prossimi episodi dela soap americana? Bene iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di Beautiful per la puntata di lunedì 31 ottobre 2022. Vi ricordiamo che Beautiful non va in onda alla domenica ma ci aspetta regolarmente anche nei giorni di festa: il primo novembre ad esempio, ci sarà!

E adesso torniamo alle anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama del 31 ottobre 2022

Steffy racconta a suo padre quello che è successo con Sheila e gli dice che Finn l’ha delusa. Steffy racconta anche di aver dato un altro schiaffo alla Carter, e siamo al secondo. Ridge sa bene che Sheila in qualche modo continuerà a dare fastidio alla sua famiglia e vorrebbe trovare un modo per tenerla lontana ma non è affatto semplice e la situazione peggiorerà, come vedremo molto presto. Finn è mortificato per quello che è accaduto, non pensava che sarebbe successo e invece sua moglie aveva proprio ragione…Tra Paris e Zende c’è ancora un forte feeling e i due continuano a flirtare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì, come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che lunedì e martedì invece non andrà in onda Uomini e Donne che si prende una pausa.