E’ record di ascolti per Uomini e Donne ma il programma si ferma 2 giorni

Lunedì e Martedì Uomini e Donne non andrà in onda. Il programma di Maria de Filippi è da record di ascolti ma si prende una pausa

Maria de Filippi può godersi anche in questa stagione tutto il successo del suo Uomini e Donne. Questa settimana le puntate in onda su Canale 5 sono state da record di ascolti, con picchi del 30% di share e media del 25. Numeri davvero molto forti, che confermano il dominio nel programma della sua fascia, nonostante l’Italia intera, sia tornata alla normalità dopo quasi tre anni di pandemia. Perchè Uomini e Donne ha fatto anche di meglio, con medie di 3 milioni di spettatori davanti alla tv, una cifra che quest’anno non è stata ancora toccata in termini di spettatori ma che di certo arriverà nelle fredde giornate di inverno quando molte più persone stanno in casa anche al pomeriggio. Con questo ottobre che sembra agosto, è facile pensare che una buona fetta di pubblico, anche i più fedeli, abbiano preferito fare una bella passeggiata dopo pranzo, e non sintonizzarsi su canale 5 dopo una giornata di lavoro! Ma torniamo ai numeri di Uomini e Donne che sono pazzeschi e il triangolo diventato poi quadrato che vede Ida, Roberta, Alessandro e Riccardo protagonisti, continua ad appassionare il pubblico. Una parte, è stufo di questa pantomima ma l’altra, si lascia travolgere da queste palate di trash gratis che arrivano da Canale 5, non male.

Un po’ di sano trash del quale il pubblico dovrà fare a meno, perchè per due giorni, Uomini e Donne non andrà in onda.

Uomini e Donne si ferma due giorni: è il ponte di Ognissanti

Nessuna clamorosa novità, niente che non sia già accaduto in passato. Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, Uomini e Donne si ferma come succede di consueto nei giorni rossi sul calendario. Durante il ponte di Ognissanti il programma di Maria de Filippi non andrà in onda. Si torna regolarmente, il 2 novembre con una nuova puntata di Uomini e Donne.

Cosa vedremo al posto di Uomini e Donne su Canale 5

Lunedì alle 14,45 andrà in onda uno dei film del ciclo Inga Lindstrom. Mentre martedì il pubblico di Canale 5 potrà godersi un film del ciclo Rosamunde Pilcher. Non andrà in onda neppure Amici 22. Al posto del day time del talent di Canale 5, sarà trasmesso il day time del Grande Fratello VIP e a seguire poi un episodio più lungo di Un altro domani, sia lunedì che martedì.