Una vita anticipazioni: Gabriela vuole uccidere Genoveva? Ha un complice

Ecco le anticipazioni di Una vita per le ultime puntate: Gabriela ucciderà Genoveva? Tutta la verità

Saranno le ultime due settimane in compagnia di Una vita, quelle che aspettano il pubblico di Canale 5. La soap spagnola infatti sta per chiudere i battenti e salutare in maniera definitiva il pubblico di Mediaset che da sette anni, segue con affetto, tutte le vicende degli abitanti di Acacias 38. E nelle prossime puntate di Una vita, scopriremo quelle che sono le intenzioni di Gabriela, la figlia di Genoveva arrivata da poco in quartiere? Marcelo ha subito pensato che la ragazza non stesse raccontando la verità e non sbagliava. Infatti Gabriela non ha mai perdonato sua madre per averla abbandonata sin dopo la sua nascita, nonostante l’abbia affidata a una zia e le abbia fatto sempre avere del denaro. Gabriela odia sua madre e anche se Genoveva ancora non lo sa ha un solo obiettivo: quello di ucciderla e per farlo, userà del veleno. Ma sarà davvero Gabriela a uccidere Genoveva nelle ultime puntate di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle ultime puntate. Come vi abbiamo già raccontato infatti, Una vita ci terrà compagnia fino al 13 novembre poi lascerà il posto a Terra amara, la soap turca che prenderà il posto della sua collega spagnola!

Una vita anticipazioni ultime puntate: Gabriela vuole uccidere Genoveva

Come vedremo in queste ultime due settimane e nelle ultime puntate di Una vita, sua figlia farà di tutto per uccidere in modo lento e senza che nessuno se ne accorga sua madre. Anche per questo fingerà di essere felice di aver ritrovato dopo tanti anni la madre e di andare d’accordo con lei. In realtà la sta avvelenando.

Una vita anticipazioni ultime puntate: chi è il complice o la complice di Gabriela?

Nelle ultime puntate di Una vita vedremo che Gabriela parla al telefono con qualcuno, forse una donna. Una sorta di complice con cui sta organizzando questo omicidio?

Quale sarà il finale per Genoveva e Gabriela?

Le ultime puntate di Una vita saranno però ricchissime di colpi di scena. Infatti il pubblico che ama Acacias 38 scoprirà che Aurelio è ancora vivo e l’uomo tornerà da Genoveva per la sua vendetta. Deve punirla per aver ucciso Natalia e per questo, punterà una pistola contro Gabriela per ammazzarla davanti a sua madre. Ma Genoveva farà da scudo e sarà lei a prendersi la pallottola. Questo il finale shosk per il pubblico di Canale 5.