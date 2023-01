Beautiful anticipazioni: Eric e Donna finiranno insieme? Quinn finaccia

Come finirà tra Donna ed Eric? Il matrimonio con Quinn sta per saltare? Ecco le anticipazioni di Beautiful dalle puntate americane del 2023

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful che danno anche uno sguardo a quello che sta succedendo nelle puntate americane della soap di Canale 5. Come saprete in America gli episodi di Beautiful sono di molti mesi più avanti per questo motivo è possibile scoprire tutto quello che vedremo a breve in Italia. Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful ci rivelano che nel 2023 succederà qualcosa tra Eric e Donna. Immaginiamo avrete già capito che i due si sono avvicinati e si avvicineranno anche nelle prossime puntate in onda su Canale 5. Come andrà a finire quindi questa story line che riguarda proprio il Forrester senior e la sua ex? A quanto pare Donna è la sola che fa provare a Eric emozioni dimenticare. Se con Quinn non riesce a dare sfogo alla sua virilità, con Donna invece, le cose sono molto diverse per cui nelle prossime puntate di Beautiful, vedremo Eric arrivare a una conclusione. Sceglierà Donna? E Quinn, che fine farà? Scopriamolo con le ultimissime da Los Angeles e le anticipazioni americane delle puntate in onda nel 2023 in Usa.

Beautiful anticipazioni: come finirà tra Eric e Donna?

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che Quinn chiederà a suo marito di fare una scelta, non può neppure pensare di passare del tempo con Donna. Ed effettivamente Eric farà una scelta: dirà a Quinn che non ha nessuna intenzione di stare con la sorella di Brooke ma in realtà, inizierà una relazione clandestina con la Logan. Parentesi di felicità, fuga per ritrovarsi, così Eric penserà agli incontri clandestini che avrà con Donna. E con la Logan, tornerà a essere l’uomo di un tempo, senza più problemi di impotenza. Ma Donna accetterà di essere una amante nell’ombra mentre Quinn è per tutti la moglie devota di Eric? Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia succederanno cose ben più gravi che ci distoglieranno da questa story line ed Eric e Donna avranno anche altro a cui pensare. Ma in ogni caso, il matrimonio di Quinn ed Eric, molto presto esploderà. Restate sintonizzati per altre anticipazioni!

Beautiful anticipazioni americane 2023: che ne sarà di Quinn?

Se volete scoprire che cosa accadrà a Quinn e che cosa ne è stato del suo personaggio nelle puntate americane della soap, leggete pure il nostro approfondimento che rivela tutto quello che è successo nel finale di anno e che sta succedendo nel 2023.

Continuate a seguirci per tutte le ultime news di Beautiful e le anticipazioni dalle puntate americane del 2023 in onda prima in Usa e poi su Canale 5.