Beautiful anticipazioni, clamoroso a Los Angeles: Sheila e Bill

Clamorose anticipazioni dalle puntate americane di Beautiful: Bill e Sheila diventeranno una coppia? Ecco cosa succederà nel 2023

Torna la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful! Oggi vi parliamo di Sheila e di Bill: come è iniziato il 2023 per questi due personaggi molto amati e odiati dal pubblico di Beautiful? Mentre in Italia Hope e Finn stanno cercando di capire se Sheila e Deacon sono davvero una coppia, in America gli episodi raccontano già tutta un’altra storia. La coppia è quella che potrebbe formarsi a breve: Bill e Sheila diventeranno amanti? Ve ne parliamo proprio oggi in questo articolo dedicato agli spoiler che arrivano dagli Usa. Pronti quindi per le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful? Il 2023 è iniziato con il botto anche in America e noi quindi vogliamo raccontarvi quello che tra qualche mese succederà in Italia.

Beautiful anticipazioni puntate americane 2023: Bill e Sheila sono una coppia?

La story line che riguarda Sheila e Bill si sta dipanando in questi giorni per cui non è ancora molto chiaro quello che c’è stato tra di loro. Solo dei baci o i due hanno avuto anche dei rapporti intimi? I telespettatori di Beautiful che seguono le puntate americane lo scopriranno molto presto mentre noi dovremo attendere ancora un po’…Cosa possiamo dirvi sulla coppia formata da Sheila e Bill?

Sappiamo che Bill ha aiutato Sheila, la donna infatti si è trasferita dall’imprenditore. Bill le ha fatto anche una promessa molto importante: quella di renderla una donna libera. Ma come si arriverà a tutto questo? Nelle prime puntate del 2023 di Beautiful in onda in America, anche i fan di Beautiful sono rimasti parecchio perplessi. Avevano infatti lasciato Sheila in coppia con Deacon, i due condividevano la stessa casa e poi invece, la ritrovano insieme a Bill. La trama infatti non è stata molto chiara ma si è capito che la donna improvvisamente è andata a vivere da Spencer. Sheila è ricercata per il tentato omicidio di tre persone e non sarà facile nascondersi o tornare a essere una donna libera ma Bill le promette che le darà tutto quello che vuole ma ha bisogno che lei lo aiuti nel suo diabolico piano. Una vendetta.

Bill deve vedersela anche con i suoi figli che sono totalmente indignati per quello che sta accadendo. Sia Liam che Wyatt stentano a credere che Bill abbia una relazione con Sheila. Tra lui e la Carter c’è anche altro, si va oltre lo scambio di favori e infatti, nelle puntate di Beautiful in onda nel mese di gennaio, il pubblico americano ha visto Sheila e Bill molto vicini tanto da pensare che tra di loro ci siano stati incontri intimi ravvicinati.

Il piano di Bill e l’arresto di Sheila

Bill ha un piano molto particolare tanto che, nelle puntate di Beautiful in onda in America, i fan della soap hanno anche assistito alla seconda fase. L’arresto di Sheila. La Carter infatti sarà arrestata e Bill farà finta di aver capito che ha sbagliato. Ma Steffy non crederà a Spencer e inizierà a credere che ci sia anche altro dietro e non sbaglia…

Appuntamento al prossimo articolo con altre anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful e su tutto quello che accadrà in Italia nel 2023 nei prossimi episodi della soap !