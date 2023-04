Beautiful anticipazioni puntate americane: Douglas diventa cattivo come Thomas?

Douglas diventerà cattivo come suo padre e farà saltare il matrimonio di Liam e Hope? Ecco le anticipazioni di Beautiful dalle puntate americane

Le anticipazioni di The Bold and the Beautiful (B&B) che arrivano direttamente dagli Stati Uniti, pongono l’attenzione su quello che presto potrebbe succedere a Douglas; siete pronti per gli spoiler direttamente dalle puntate americane di Beautiful? In queste settimane negli Stati Uniti sta succedendo veramente di tutto e le anticipazioni suggeriscono che potrebbe esserci un nuovo stratega in città! Thomas Forrester (Matthew Atkinson) sa di essere sulla corda sottile dopo aver avuto così tante possibilità di dimostrare la sua redenzione per cui non sarà lui il cattivone delle puntate che andranno in onda il prossimo anno su Canale 5. Thomas infatti, sembra sinceramente impegnato a rendere il suo ultimo tentativo di redenzione efficace. Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful in onda anche in Italia, Thomas è in terapia e ha persino giurato di ritirarsi dalla linea di mosa se la decisione di Hope Spencer (Annika Noelle) di riaverlo nel team dovesse causare problemi nel suo matrimonio. Anche se c’è sempre qualcosa in Thomas che sembra subdolo, sembra che stia cercando di attenuarlo. Ma, a quanto pare, molti spettatori si sono accorti, almeno negli States nelle ultime puntate in onda a marzo, che forse, buon sangue non mente e che Douglas potrebbe essere il degno erede di suo padre. Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni dalle puntate americane: Douglas è cattivo come Thomas?

Dopo il dialogo nell’episodio del 14 marzo in onda negli Usa, forse dovremmo preoccuparci di più di Douglas e della possibilità che segua le orme di un guastafeste come Thomas. Per la maggior parte del tempo, Douglas è stato un piccolo angelo perfetto durante i suoi anni a B&B. Ora che Thomas è finalmente sulla strada giusta, cosa succederebbe se Douglas prendesse la strada sbagliata?

Sarebbe un modo interessante per movimentare la trama dei prossimi episodi di Beautiful e dare una nuova svolta alla solita storia di manipolazione di Thomas. Invece che essere la cattiveria di Thomas a causare problemi, forse il suo esempio alla fine avrà un impatto sul suo giovane figlio. Douglas sapeva che era sbagliato per Thomas interferire nel matrimonio di Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) con Ridge Forrester (Thorsten Kaye), ma ora sostiene che Hope e Thomas debbano essere insieme. A quanto pare vuole che suo padre e quella che lui ritiene essere sua madre, abbiano un futuro insieme.

Thomas ha ricordato a Douglas che devono rispettare la relazione di Hope con Liam Spencer (Scott Clifton), ma Douglas preferirebbe ancora vivere con Hope e con il suo vero padre. Il più grande desiderio di Douglas è di essere una “vera famiglia” con i suoi genitori, quindi quel sogno potrebbe causare problemi. Rimarrà ossessionato da quest’idea, così come Thomas era ossessionato da Hope e dal suo sogno di diventare una famiglia unita?

I telespettatori e le telespettatrici che stanno seguendo le puntate in onda in America, hanno iniziato a notare alcuni potenziali campanelli d’allarme nel comportamento di Douglas, quindi forse gli sceneggiatori di B&B stanno andando da qualche parte in questa direzione ma non è ancora detto. Invece che far manipolare Douglas da Thomas e far saltare tutto, magari Douglas potrebbe portare avanti la manipolazione da solo e causare danni per conto proprio.

In ogni caso, Douglas ovviamente vuole che Thomas e Hope siano una coppia sotto lo stesso tetto. Con questo in mente, dovremmo considerare la possibilità che Douglas saboti il matrimonio di Hope con Liam e cerchi di realizzare il suo sogno.

Le anticipazioni di Beautiful suggeriscono che il lato malvagio di Douglas potrebbe uscire fuori e portare brutte notizie per “Lope”, quindi continuate a seguirci per gli aggiornamenti su cosa succederà. E seguite tutte le ultime news e le anticipazioni che arrivano direttamente dalle puntate americane della soap di Canale 5.