Terra amara si ferma per il ponte: il bambino di Yilmaz e Mujgan sopravviverà?

Ecco tutto quello che succederà dopo il 25 aprile a Terra amara: le anticipazioni ci rivelano che nascerà il figlio di Yilmaz ma sarà in pericolo di vita, morirà?

Mediaset ha deciso: piccolo stop anche per Terra amara, la soap turca amatissima che sta riscuotendo un successo davvero unico nel pomeriggio di Canale 5. Terra amara non andrà in onda nei giorni del ponte, come succederà anche a Uomini e Donne. Il pomeriggio di Canale 5 per il 24 e il 25 aprile avrà un volto molto diverso, visto che la soap e il programma di Maria de Filippi non andranno in onda. Gli appassionati di soap si potranno godere solo i nuovi episodi di Beautiful mentre Terra amara tornerà in onda il 26 aprile 2023. Ma che cosa vedremo dopo la pausa e lo stop per il ponte del giorno della Liberazione? Se siete curiosi e volete sapere cosa succederà a fine mese su Canale 5, nelle nuove puntate di Terra amara, allora non dovrete fare altro che leggere le nostre anticipazioni, eccole per voi.

Terra amara si ferma per il ponte: cosa succederà dopo il 25 aprile?

Fekeli e Yilmaz hanno vinto la gara d’appalto promossa dal Ministero dell’Istruzione Pubblica, che Demir pensava di aver ottenuto assicurandosi di essere l’unico partecipante. Tuttavia, una mossa a sorpresa di Sermin ha fatto sì che il bando di gara finisse nelle mani di Hatip, che a sua volta ha favorito la partecipazione dell’azienda di Yilmaz e Fekeli. Zuleyha ha insultato ingiustamente Mujgan, accusandola di aver maltrattato il piccolo Adnan. Non riuscendo a scusarsi, Zuleyha ha chiamato Yilmaz per chiedere il suo aiuto, ma durante il loro incontro è andata in travaglio. Nel frattempo, Mujgan ha avuto una forte emorragia ed è stata portata in ospedale. I medici avrebbero voluto farla partorire perché rischiava la vita, ma lei ha negato il consenso: il bambino, nascendo prematuramente, avrebbe potuto rischiare la vita.

Zuleyha e Mujgan pronte al parto: cosa succederà?

Mujgan e Zuleyha si trovano a partorire fianco a fianco, mentre le loro famiglie aspettano con ansia fuori dalla sala parto. Mentre Zuleyha dà alla luce una bambina perfettamente sana, Mujgan affronta un parto prematuro e dà alla luce un figlio che rischia di morire. Sabahattin promette a lei e a Yilmaz che farà tutto il possibile per farlo sopravvivere. Il dolore dei genitori è indescrivibile e Demir vorrebbe consolare Yilmaz, ma non trova il coraggio di farlo.

Mentre Saniye e Gulten distribuiscono vestiti ai bambini delle baracche, scoppia una rissa tra Husnu e Sabri, entrambi intenzionati ad appropriarsi di una nuova baracca dove trasferirsi. Sarà Saniye a fermarli e ricordare loro il concetto di solidarietà.

Terra amara anticipazioni: cosa succederà dopo la nascita dei due bambini?

La nascita di Leyla Yaman e Kerem Ali Akkaya cambia le sorti delle rispettive famiglie. La prima, figlia di Zuleyha e Demir, scatena la gioia di Hunkar e di tutti i braccianti della tenuta, che ricevono in regalo per l’occasione una moneta d’oro. Ma per Saniye e Gaffur, che non possono avere figli, porta a una dolorosa riflessione. Kerem Ali, essendo nato prematuro, è in pericolo di vita. Ovviamente la situazione si complicherà perchè grande sarà l’ansia per le condizioni di salite del bambino. Molto diversa invece la situazione per Zuleyha che si gode la sua bambina; la piccola Leyla viene portata a casa e presto e per festeggiare viene organizzato un “Mevlit”, una cerimonia per celebrare il suo arrivo.

Terra amara anticipazioni: il bambino di Yilmaz sopravviverà?

Il figlio di Mujgan e Yilmaz è in gravi condizioni e la donna, straziata dal dolore, rifiuta la pietà e la compassione di chi le sta intorno.

Tutto questo e molto altro nelle prossime imperdibili puntate di Terra amara che torna in onda il 26 aprile 2023 su Canale 5 come sempre alle 14,10.