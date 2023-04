Il paradiso delle signore verso il gran finale: Adelaide sparita nel nulla, che fine ha fatto?

Gran finale per Il paradiso delle signore: che fine ha fatto Adelaide? Ecco tutte le news sulle prossime puntate

Ci avviciniamo ormai al gran finale con le ultime puntate di questa stagione 2022-2023 de Il Paradiso delle signore. Che cosa succederà negli ultimi episodi in onda su Rai 1? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano innanzi tutto che la soap ci aspetta anche il 24 aprile. Nessuna pausa per Il paradiso delle signore, a differenza di quanto succederà per Terra amara che non andrà in onda nè il 24 nè il 25 aprile. Il Paradiso delle signore ogni giorno viene visto da una media di 1,8 milioni di spettatori: la soap opera italiana di successo in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio sta tenendo incollati alla televisione milioni di spettatori in tutta Italia. E non solo. Da pochi giorni la soap ha fatto il suo debutto anche in Spagna…Ma che cosa accadrà nelle puntate finali in onda in Italia prima della pausa estiva, che cosa accadrà ad Adelaide?

Il Paradiso delle signore anticipazioni ultime puntate: che fine ha fatto Adelaide?

Gli ultimi episodi hanno portato avanti numerose storyline, tutte degne di nota. Matilde, interpretata da Chiara Baschetti, si è rivolta a Vittorio (Alessandro Tersigni) per chiedere aiuto riguardo all’incendio avvenuto di recente. Nel frattempo, Roberto (Filippo Scarafia) è alla ricerca di informazioni su Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia), tentando di capire se i due sono ancora legati. Nel frattempo, Alfredo (Gabriele Anagni) ha lasciato Irene (Francesca Del Fa) e sembra non volerla perdonare dopo la bugia detta dalla Venere. Clara (Elvira Camarrone) avvisa l’amica che Alfredo vuole delle scuse e non si farà più prendere in giro.

La trama si infittisce con il ritorno di Armando (Pietro Genuardi) da Londra, dopo aver ritrovato Agnese (Antonella Attili) e la sua piccola nipotina. Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) sono ancora preoccupati per Adelaide (Vanessa Gravina), che sembra essere scomparsa nel nulla.

Nel frattempo, Flora (Lucrezia Massari) scopre che Umberto (Roberto Farnesi) sta continuando a fare ricerche per ritrovare la Contessa. E, infine, Matilde incontra il maggiordomo per avere dettagli sulla notte dell’incendio, riuscendo a sciogliere alcuni dubbi che la tormentavano.

La soap opera continua ad affascinare il pubblico con le sue trame avvincenti e personaggi interessanti. Con un cast di talentuosi attori, Il Paradiso delle signore offre un’esperienza televisiva unica e coinvolgente, che tiene incollati i telespettatori ai loro schermi. Non perdete gli episodi in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 nel pomeriggio appuntamento quindi al 24 aprile come sempre alle 16 subito dopo Oggi è un altro giorno.