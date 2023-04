Beautiful anticipazioni: l’alleanza tra Thomas e Sheila e il doppio tradimento per Brooke e Ridge

Ridge e Brooke si lasceranno per scolpa di Sheila? La Carter sancirà una nuova alleanza con Thomas: ecco tutte le anticipazioni

Torniamo a occuparci di tutto quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Non potevano mancare le nostre anticipazioni visto anche il grande affetto che ogni giorno, i fan della soap americana dimostrano a Beautiful. Quasi 3 milioni di spettatori per gli episodi di Beautiful trasmessi in Italia e tante cose da scoprire con le anticipazioni. La soap opera americana “Beautiful” si prepara ad un nuovo colpo di scena: Sheila Carter, personaggio di lunga data della serie, sembra essere pronta a compiere un errore che potrebbe avere conseguenze devastanti per tutti i personaggi coinvolti. Di che cosa si tratta? Secondo fonti vicine alla produzione, la Carter si lascerà sfuggire qualche parola di troppo con Thomas Forrester, il figlio di Ridge e Taylor, in un momento di euforia per aver rovinato la vita della Logan. Ma non è solo Brooke ad essere nel mirino della donna: Thomas sembra essere diventato un alleato inatteso per Sheila, che vede in lui un complice nella sua ossessione per il figlio di Finn e Steffy. Vediamo quindi le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama delle prossime puntate in onda in Italia

L’idea della Carter è quella di convincere Thomas a sostenere la sua causa e ad aiutarla a ottenere l’approvazione di Finn e la possibilità di rivedere Hayes, il nipote che non vede da mesi. Ma nonostante la sua determinazione, Sheila si troverà di fronte alla resistenza dei Forrester, che continuano ad avere un atteggiamento ostile nei suoi confronti.

La situazione diventerà ancora più complicata quando Sheila si presenterà a casa di Steffy, scatenando l’ira di Thomas che non vedrà di buon occhio il suo comportamento. Ma la Carter non sembra intenzionata a desistere: la sua ossessione per Finn e Hayes sembra averla resa cieca di fronte alle conseguenze dei suoi atti, e l’idea di riavere la sua famiglia sembra essere l’unica cosa che conta per lei.

Beautiful anticipazioni: Ridge e Brooke vicini al divorzio?

Intanto, la crisi matrimoniale tra Ridge e Brooke sembra essere sempre più profonda, con Thomas convinto che il padre possa ritrovare la felicità lontano dalla matrigna e accanto a sua mamma Taylor. Ma le sue azioni sembrano avere conseguenze impreviste, con Brooke che rischia di perdere definitivamente il sostegno del marito dopo un confronto con Deacon, l’uomo più odiato da Ridge. Sheila a questo punto commetterà l’errore di cui parlavamo prima, lascerà che Thomas comprenda che c’è il suo zampino dietro il ritorno di Brooke tra le braccia di Deacon, visto che è lei ad aver fatto in modo che la Logan fosse ubriaca. La prima reazione di Thomas sarà quella di reagire con sdegno di fronte alle azioni di Sheila, tuttavia le parole della donna faranno breccia nel giovane Forrester quando lei lo esorterà a mantenere il segreto, ritenendo che la verità riporterebbe Ridge alla sua vita di dramma e sofferenza con Brooke e impedirebbe allo stesso. Thomas di rivedere la sua famiglia riunita. Thomas deciderà di tradire anche suo padre oltre che Brooke o dirà lui la verità?

La soap opera “Beautiful” continua ad essere un successo per il pubblico americano, che segue con interesse le vicende dei Forrester e dei loro amici e nemici. Ma l’arrivo di Sheila Carter sembra aver messo in moto una serie di eventi che potrebbero portare alla rovina di molti dei personaggi che amiamo. Restate sintonizzati per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate!