Sei sorelle finalmente torna su Rai 1: anticipazioni e trame nuovi episodi 2023

E' tutto pronto: Sei sorelle torna su Rai 1, ecco le anticipazioni delle nuove puntate e la data di messa in onda

E’ tempo di tornare in Spagna, è tempo di tornare a seguire le avventure delle sei sorelle protagoniste della soap spagnola che lo scorso anno non aveva infiammato i cuori del pubblico. Andrà meglio nel 2023? La Rai aveva acquistato lo scorso anno Sei sorelle, mandando in onda la soap con i primi 64 episodi su Rai 1 per tutta l’estate. Una volta tornato poi in onda Il Paradiso delle signore, Sei sorelle era andata in pausa per tornare su Rai Premium. Ma la sorpresa di tutti i fan e le fan di Sei sorelle è stata grande perchè chi si aspettava di riprendere da dove aveva lasciato, è rimasto deluso. Su Rai Premium infatti sono andate in onda le repliche della soap spagnola. Per cui adesso, si ricomincerà dall’episodio 65. E considerando che le puntate della prima e unica stagione sono 489, Sei sorelle non si concluderà neppure in questa estate che ci attende, come potrete immaginare. Il Paradiso delle signore ci saluterà comunque tra pochi giorni, per cui ci saranno un centinaio di puntate da vedere almeno fino a settembre.

Ma torniamo in Spagna, dove avevamo lasciato le sei sorelle protagoniste della soap spagnola? Facciamo il punto prima di arrivare alle anticipazioni delle nuove puntate della soap di Rai 1.

Sei sorelle torna su Rai 1: dove eravamo rimasti

Il vaiolo si diffonde rapidamente e anche la casa delle Silva è in quarantena poiché Francisca è stata contagiata. In fabbrica la situazione è ancora peggiore: Benjamin si è ammalato e tutta la produzione è costretta a fermarsi. Blanca vuole aiutare Cristobal e si propone come infermiera. Antonia racconta al fratello German di aver visto Carolina al dispensario per richiedere il vaccino contro il vaiolo…

Sei sorelle quanto torna in onda su Rai 1: la data

Già da qualche giorno la Rai aveva annunciato che l’ultima puntata de Il Paradiso delle signore sarebbe andata in onda la prossima settimana. E infatti lunedì 8 maggio 2023 andrà in onda su Rai 1 alle 16,05 la prima puntata di Sei sorelle che riprende appunto dall’episodio 65.

Sei sorelle anticipazioni: cosa vedremo nelle prime puntate

La fabbrica è ancora in quarantena e sempre più persone soffrono di vaiolo. Francisca è ancora malata e riceve la visita di Gabriel. Diana, Salvador, Cristóbal e Blanca continuano ad aiutare il più possibile i malati. Sono tutti molto preoccupati per quello che sta succedendo, visto che la malattia fa paura ma sembra altrettanto grave il non avere lavoro e quindi soldi anche solo per mangiare… Blanca si lancia nel suo lavoro come assistente di Cristobal durante l’epidemia, cosa che provoca il dispiacere di Doña Dolores. Salvador ottiene una proroga nella consegna senza che Diana lo sappia e questo fa sì che abbiano un’accesa discussione quando la donna invece lo viene a sapere. Da parte sua, Don Luis chiede di vedere Francisca. Le sue condizioni di salute infatti, sono molto preoccupanti… Termina la quarantena a casa Silva e in fabbrica, ma le condizioni di Francisca non migliorano e tutti devono affrontare la possibilità della sua morte e prepararsi a salutarla.

Queste sono solo alcune delle cose che succederanno nelle nuove puntate di Sei sorelle in onda su Rai 1 dall’8 maggio 2023 dopo Oggi è un altro giorno. Continuate a seguirci per leggere tutte le news e le anticipazioni sulla soap spagnola.