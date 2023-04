Il Paradiso delle signore arriva il gran finale per il 2023: tutte le anticipazioni

Ecco tutto quello che succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 a maggio 2023

La soap italiana Il Paradiso delle signore si prepara a concludere la sua stagione di successo con le ultime puntate in onda dal 1° maggio al 6 maggio 2023, per poi tornare a settembre. Le anticipazioni degli episodi finali sono ricche di colpi di scena e svolte inaspettate per i personaggi che hanno accompagnato il pubblico per tutta la stagione. Nelle ultime settimane la soap di Rai 1 non ha brillato per ascolti e forse, questa chiusura nel mese di maggio, servirà a conservare una buona media di ascolti per una stagione che resta comunque brillante ( con picchi anche di 2 milioni di spettatori a puntata). Al posto del Paradiso delle signore, ve lo ricordiamo, tornerà in onda la soap spagnola Sei sorelle, che inizia proprio l’8 maggio 2023 ( qui la anticipazioni per la nuove puntate inedite ). Ma torniamo adesso al Paradiso, che cosa succederà nelle ultime puntate della soap italiana più vista? Ecco tutti i dettagli.

Il Paradiso delle signore: le anticipazioni, ecco il gran finale

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore vedremo come Vittorio, sempre più sospettoso, indaga sulla notte dell’incendio alla fabbrica Frigerio e i suoi sospetti cadono su Tancredi. Nel frattempo, Marco annuncia che partirà per un lavoro in America, mentre Irene è sempre più gelosa di Alfredo e Clara, ma incapace di rimediare ai suoi errori. Agnese comunica il suo addio al Paradiso e chiede ad Armando di trasferirsi con lei in Inghilterra, ma lui è titubante. Gemma, invece, sviene davanti alle vetrine del negozio e ammette di essere incinta.

Irene, determinata a scoprire se Alfredo è interessato a Clara, mette in atto un piano. Nel frattempo, Salvo inizia a vedere Elvira con occhi diversi e Vittorio trova un’idea per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda lanciando una linea di abiti maschili al Paradiso. Ferdinando, per allontanare Ludovica da Marcello, le propone un matrimonio immediato. Ezio, intanto, scopre che Veronica sapeva del suo tradimento e capisce perché Gloria si è trasferita in America.

Irene finalmente ha un chiarimento con Alfredo e sa cosa vuole da lui, mentre Clara soffre in silenzio per la piega degli eventi. Ezio capisce che Gloria è stata costretta a dirgli addio e decide di non continuare a fingere con Veronica. Matilde chiede aiuto a Vittorio per un problema dell’ultimo minuto in vista dell’inaugurazione della Galleria Milano Moda, ma Tancredi intercetta un momento di vicinanza fra i due e appare molto irritato.

Marco affronta Roberto, accusandolo di tradimento e minacciando di dire tutto a Gemma, che a sorpresa si presenta a Villa Guarnieri e rivela una mezza verità sul suo stato interessante. Intanto, Marcello è tornato da Ginevra con Adelaide e un segreto che porterà ulteriori svolte nella trama. Maria scopre che Vito ha dei problemi con il suo lavoro in Australia e prende una decisione sul loro futuro.

Il pubblico potrà seguire gli ultimi avvincenti episodi della soap italiana Il Paradiso delle signore dal 1° maggio al 6 maggio, prima della pausa estiva e del ritorno a settembre. E noi vi terremo aggiornati con le ultime news dal set in vista della prossima stagione della soap di Rai 1.