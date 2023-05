Terra amara anticipazioni: Yilmaz sbaglia tutto e la reazione di Mujgan sarà devastante

Ecco le anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate: Yilmaz sbaglia tutto e scatena la guerra tra sua moglie e Zuleyha, succederà di tutto

La soap opera turca “Terra amara” è pronta a regalare nuove emozioni ai telespettatori italiani che seguono con passione le vicende dei protagonisti. Come sempre, gli episodi saranno trasmessi su Canale 5 e ci saranno diverse sorprese in serbo per i fan della serie. Vi ricordiamo che il primo maggio Terra amara non andrà in onda, oggi in Italia è festa! Giorno rosso sul calendario e anche nel palinsesto di Canale 5 con la programmazione che non prevede la messa in onda di Terra amara e neppure di Uomini e Donne. Ma torniamo adesso a noi con le anticipazioni per le prossime puntate della soap turca che ogni giorno incolla alla tv quasi 3 milioni di spettatori. Una delle trame principali che caratterizzerà le prossime puntate riguarda il gesto di Yilmaz, che mancherà profondamente di rispetto nei confronti di sua moglie Mujgan, dando il via alla guerra tra la donna e Zuleyha.

Ma che cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz sbaglia tutto e scatena la guerra tra Zuleyha e Mujgan

Mujgan che è ancora molto scossa dopo il parto anticipato e dopo la nascita del suo bambino prematuro e con alcuni problemi di salute, deve andare a firmare dei documenti, ma non vuole lasciare Kerem Ali a casa da solo con Yilmaz. Tuttavia, Yilmaz ritiene esagerato il comportamento della moglie e la convince ad uscire di casa. Sulla strada del ritorno, però, Mujgan buca una gomma tardando il suo rientro e, quando entra a casa, trova Yilmaz che si sta occupando del bambino in compagnia di Zuleyha.

Ma come si era arrivati a questo punto? Yilmaz pensava di poter gestire da solo il bambino la la situazione si è fatta sempre più complicata quando Kerem Ali ha iniziato a piangere disperatamente per la fame e il bambino rifiuta il biberon. Non sapendo cosa fare, Yilmaz ha quindi chiesto aiuto a Zuleyha, la quale decide di allattare lei stessa il neonato. Ma, proprio in quel momento, rincasa Mujgan e va su tutte le furie. E quale donna non avrebbe avuto la stessa reazione della bella dottoressa?

Intanto, Hunkar è preoccupata che Zuleyha possa svelare a Yilmaz che è il padre biologico di Adnan e cerca di convincere Demir a intestare tutti i suoi beni alla figlia Leyla. Tuttavia, Demir sembra irremovibile. Le sue sicurezze vacillano, però, quando apprende che è stato proprio Yilmaz ad acquistare tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita e, dopo aver parlato con Mujgan, presentatasi apposta nel suo ufficio per manifestargli le sue preoccupazioni riguardo il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha, Demir inizia a sospettare di Yilmaz e della sua vera intenzione nel comprare le proprietà.

Le prossime puntate di “Terra amara” saranno quindi piene di colpi di scena e di intrighi che terranno i telespettatori incollati allo schermo. Non resta che attendere per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti e quale sarà l’esito della guerra tra Mujgan e Zuleyha. Appuntamento quindi a domani, come sempre alle 14,45 su Canale 5 con le nuove imperdibili puntate di Terra amara.