Terra amara anticipazioni clamorose per l’estate: Behice nel mirino di Zuleyha, Mujgan vuole denunciarla

Tutto quello che vedremo questa estate nelle puntate di Terra amara su Canale 5: clamorose anticipazioni

La soap opera di successo “Terra Amara” sta per regalare ai telespettatori un’estate ricca di emozioni e sorprese. Vi abbiamo già detto di non perdervi le prossime puntate e infatti, nei mesi caldi che ci aspettano in compagnia delle nuove puntate di Terra amara, i clamorosi colpi di scena non mancheranno.

La trama si infiammerà quando Zuleyha, interpretata da Zerrin Tekindor, avrà l’intuizione che sia stata Behice (interpretata da Selin Dilmen), sua zia, ad assassinare la suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin). Nonostante non abbia prove concrete, Zuleyha non esiterà a pubblicamente accusare Behice di questo terribile delitto. E come saprete, la moglie di Demir non sbaglia…

Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà nelle puntate di Terra amara che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5 perchè, come potrete immaginare, di cose ne succederanno, e anche tante…

Zuleyha indaga sulla morte di Hunkar-Ultimenotizieflash.com

Terra amara anticipazioni: tutto quello che vedremo nelle prossime settimane

Anche Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), membro influente della famiglia , inizierà a nutrire sospetti sulla zia e le chiederà di lasciare Cukurova, poiché la sua presenza sta destabilizzando il difficile matrimonio tra Mujgan (interpretata da Miray Daner) e Yilmaz Akkaya (interpretato da Ahmet Tansu Taşanlar). Behice si sentirà offesa da tali insinuazioni e, fingendo di voler partire, preparerà le sue valigie. Tuttavia, le sue reali intenzioni saranno ben diverse.

Behice pagherà un complice perché la aggredisca brutalmente, colpendola violentemente al volto e sparandole alla spalla, nel disperato tentativo di rimanere a Cukurova come “martire”. Tuttavia, il suo piano subirà un imprevisto quando un cane si scaglierà sull’aggressore, facendogli fare fuoco per errore e colpendo Hekimoglu, un medico presente, quasi al cuore.

Il folle piano di Behice, Terra amara-Ultimenotizieflash.com

Una volta ritrovata da Fikret Fekeli (Furkan Palali), Behice verrà sottoposta a un’operazione difficile, ma fortunatamente uscirà sulla strada della guarigione. Nonostante ciò, Mujgan non riuscirà a sopire il rancore che prova verso Zuleyha, soprattutto quando un’infermiera le farà presente che qualcuno ha attentato alla vita di Behice in seguito alle accuse di Zuleyha riguardo all’omicidio di Hunkar.

La vendetta di Mujgan contro Zuleyha

Questa scoperta accenderà l’odio di Mujgan, che si recherà nella villa dei Yaman per comunicare a Zuleyha la sua intenzione di denunciarla per “istigazione all’omicidio” ai danni di Behice. Convinto che la dottoressa Zuleyha abbia minacciato Behice a causa di questa rivelazione, Demir (interpretato da Murat Ünalmış) respingerà i sospetti su sua cugina Sermin (interpretata da Sibel Tascioglu), l’unica che, secondo lui, avrebbe potuto entrare nel suo ufficio. Tuttavia, in un successivo dialogo, Sermin riuscirà a convincerlo della sua innocenza.

Tutto questo e molto altro nelle prossime imperdibili puntate di Terra amara che ci aspettano come sempre su Canale 5 alle 14,10 subito dopo Beautiful. Vi ricordiamo tra l’altro che dal 29 maggio andrà in onda su Canale 5 un’altra imperdibile soap, La promessa.

Ve ne parliamo qui in modo più approfondito

Sarà quindi una estate ricca di soap quella che aspetta il pubblico di Canale 5. E noi come sempre vi terremo aggiornati con tutte le anticipazioni e le news sulle soap più viste.