Terra amara finale seconda stagione: Zuleyha rischia la vita, ecco chi vuole ucciderla

Maria Milano

Zuleyha è in carcere e rischia di essere uccisa: ecco le anticipazioni di Terra amara per il gran finale della seconda stagione

Ci avviciniamo a passi ben svelti al gran finale, il finale della seconda stagione di Terra amara. Mancano ormai poche puntate e scopriremo molto presto che cosa accadrà negli ultimi episodi della seconda stagione della soap turca che, nonostante l’estate italiana, continua a incassare ascolti record. Quasi 3 milioni di spettatori per la soap di Canale 5. E tante trame intricate, tante cose che accadranno e tantissimi colpi di scena! Vediamo dunque che cosa accadrà nelle puntate di Terra amara in onda tra metà giugno e fine giugno. Pronti per scoprire che ne sarà di Zuleyha che in carcere potrebbe rischiare di essere uccisa?

Cosa succederà dunque nelle puntate di giugno di Terra amara, che cosa accadrà dal 12 giugno su Canale 5?

Terra amara finale di stagione: ecco cosa sta per succedere

Zuleyha è attualmente detenuta in prigione, mentre Demir ha affidato i loro figli a persone estranee alla famiglia, nonostante i tentativi di Hunkar di farlo ragionare sulle conseguenze di tale decisione. Le discussioni e le urla di Demir spaventano la piccola Uzum. Cetin e Fekeli sono stati vittime di un attentato, ma per fortuna sono riusciti a salvarsi. Fekeli chiede a Cetin di non informare Yilmaz dell’incidente.

Cetin sta portando la sua famiglia ad Istanbul per iniziare una nuova vita, lontano dai problemi di Cukurova. Tuttavia, Cetin non può fare a meno di avvisare Yilmaz della situazione. Dopo aver appreso i fatti, Yilmaz decide di far tornare la sua intera famiglia indietro per aiutare Fekeli nella lotta contro coloro che desiderano ucciderlo.

Uzum si nasconde nell’auto di Demir per gioco, ma lui la scopre durante il viaggio di ritorno dopo aver portato i suoi figli via, strappandoli dalle braccia della nonna. Dopo aver trascorso qualche ora spensierata con Uzum, Demir le chiede di mantenere il segreto sulla donna che ha visto a Mersin con Leyla e Adnan. Hunkar sospetta e chiede a Saniye di convincere Uzum a parlare, ma la bambina tiene il segreto. Nel frattempo, Zuleyha si sente male in prigione e viene portata in ospedale.

Hatip informa Yilmaz e Fekeli che Zuleyha è stata ricoverata, accusando Demir di averla avvelenata. Behice invita Mujgan a rifarsi una vita a Istanbul senza Yilmaz, ma Mujgan desidera riconquistarlo. Julide, vittima degli intrighi di Sermin, viene accusata di corruzione e vorrebbe dimettersi, ma Sabahattin la incoraggia a ripensarci e, nel frattempo, indaga sulle accuse a suo carico.

Hatip diffonde la voce che Demir abbia avvelenato Zuleyha, ma la situazione si risolve quando altre prigioniere si ammalano e i medici scoprono che si tratta di un caso di intossicazione. Nel frattempo, Hunkar distrugge il video che Mujgan aveva inviato a Demir, impedendogli di usarlo come prova nel processo contro Zuleyha. Sabahattin costringe Sermin a presentarsi e confessare in Procura che è stata lei a incastrare Julide, la quale può così tornare ad esercitare il suo ruolo di Procuratore.

Tutto questo e molto altro nelle prossime imperdibili puntate di Terra amara.