Mondiali Calcio femminile 2019, il calendario: tutte le partite in programma su Rai 2

Sarà una grande estate all‘insegna del calcio femminile quella del pubblico di Rai 2 che sceglierà di seguire l’avventura della nostra nazionale in Francia per i Mondiali di calcio femminile 2019. Nel palinsesto estivo di Rai 2, ampio spazio al mondiale, come potrete vedere dal calendario completo con le date di tutte le partite che saranno giocate a partire dal 7 giugno 2019, data di inizio della competizione.

Un mese di grande calcio dal 7 giugno al 7 luglio 2019 con tutte le gare della nostra nazionale e ovviamente di tutte le altre squadre che si sono qualificate alla competizione e che poi passeranno il turno. Sono 24 le squadre partecipanti: sono state distribuite, inizialmente in quattro urne secondo la classifica mondiale femminile della FIFA rilasciata il 7 dicembre 2018, con la Francia inserita nell’urna 1 con posizione A1 e l’Italia inserita nella n.3 (terza fascia). La nostra nazionale, come saprete, fa parte del Gruppo C insieme all’Australia, il Brasile e alla Giamaica .

Le partite saranno giocate in diverse fasce orarie: si da alle 13 alle 21.

Iniziamo quindi dal calendario del Gruppo C che vede la nazionale Italiana impegnata.

MONDIALI FEMMINILI FRANCIA 2019: IL CALENDARIO DEL TURNO DI QUALIFICAZIONE DELL’ITALIA

Ecco il calendario del primo turno che vedrà l’Italia impegnata in campo:

9 giugno 2019, ore 13:00 Australia – Italia allo Stade du Hainaut a Valenciennes

9 giugno 2019, ore 15:30 Brasile – Giamaica allo Stade des Alpes a Grenoble

13 giugno 2019, ore 18:00 Australia – Brasile allo Stadio della Mosson a Montpellier

14 giugno 2019, ore 21:00 Italia – Giamaica allo Stadio Auguste Delaune a Reims

18 giugno 2019, ore 21:00 Giamaica – Australia allo Stade des Alpes a Grenoble

18 giugno 2019, ore 21:00 Italia – Brasile allo Stade du Hainaut a Valenciennes

E adesso vediamo il calendario delle altre partite

MONDIALI CALCIO FEMMINILE FRANCIA 2019: IL CALENDARIO COMPLETO

CALENDARIO GRUPPO A

7 giugno 2019, ore 21:00 Francia – Corea del Sud al Parco dei Principi di Parigi

8 giugno 2019, ore 15:00 Norvegia – Nigeria Stadio all’Auguste Delaune di Reims

12 giugno 2019, ore 15:00 Nigeria – Corea del Sud allo Stade des Alpes di Grenoble

12 giugno 2019, ore 21:00 Francia – Norvegia all’Allianz Riviera di Nizza

17 giugno 2019, ore 21:00 Nigeria – Francia al Roazhon Park Rennes

17 giugno 2019, ore 21:00 Corea del Sud – Norvegia allo Stadio Auguste Delaune di Reims

CALENDARIO GRUPPO B

8 giugno 2019, ore 18:00 Spagna – Sudafrica allo Stade Océane a Le Havre

8 giugno 2019, ore 21:00 Germania – Cina al Roazhon Park a Rennes

12 giugno 2019, ore 18:00 Germania – Spagna al Stade du Hainaut a Valenciennes

13 giugno 2019, ore 21:00 Sudafrica – Cina al Parco dei Principi a Parigi

17 giugno 2019, ore 18:00 Sudafrica – Germania allo Stadio della Mosson a Montpellier

17 giugno 2019, ore 18:00 Cina – Spagna allo Stade Océane a Le Havre

CALENDARIO GRUPPO D

9 giugno 2019, ore 18:00 Inghilterra – Scozia all’Allianz Riviera a Nizza

10 giugno 2019, ore 18:00 Argentina – Giappone al Parco dei Principi a Parigi

14 giugno 2019, ore 15:00 Giappone – Scozia al Roazhon Park a Rennes

14 giugno 2019, ore 18:00 Inghilterra – Argentina allo Stade Océane a Le Havre

19 giugno 2019, ore 21:00 Giappone – Inghilterra all’Allianz Riviera a Nizza

19 giugno 2019, ore 21:00 Scozia – Argentina al Parco dei Principi a Parigi

CALENDARIO GRUPPO E

10 giugno 2019, ore 21:00 Canada – Camerun allo Stadio della Mosson a Montpellier

11 giugno 2019, ore 15:00 Nuova Zelanda – Paesi Bassi allo Stade Océane

15 giugno 2019, ore 18:00 Paesi Bassi – Camerun allo Stade du Hainaut a Valenciennes

15 giugno 2019, ore 21:00 Canada – Nuova Zelanda allo Stade des Alpes a Grenoble

20 giugno 2019, ore 18:00 Paesi Bassi – Canada allo Stadio Auguste Delaune a Reims

20 giugno 2019, ore 18:00 Camerun – Nuova Zelanda allo Stadio della Mosson a Montpellier

CALENDARIO GRUPPO F

11 giugno 2019, ore 18:00 Cile – Svezia al Roazhon Park a Rennes

11 giugno 2019, ore 21:00 Stati Uniti – Thailandia allo Stadio Auguste Delaune a Reims

16 giugno 2019, ore 15:00 Svezia – Thailandia al Parco dei Principi a Parigi

16 giugno 2019, ore 18:00 Stati Uniti – Cile all’Allianz Riviera a Nizza

20 giugno 2019, ore 21:00 Svezia – Stati Uniti al Roazhon Park a Rennes

20 giugno 2019, ore 21:00 Thailandia – Cile al Roazhon Park a Rennes

GLI OTTAVI DI FINALE: saranno giocati il 22, il 23 , il 24 e il 25 giugno 2019

I QUARTI DI FINALE si giocheranno il 27, 28, 29 giugno 2019

LE SEMIFINALI saranno giocate il 2 e il 3 luglio 2019

LA FINALE il 7 luglio 2019 mentre la finale per il terzo e quarto posto sarà giocata il 6 luglio 2019

Le partite della nazionale femminile italiana saranno trasmesse su Rai 2. Nei prossimi giorni saremo anche in grado di darvi altre notizie sulle gare delle altre nazionali in onda sempre sui Canali Rai .

