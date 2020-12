Beautiful anticipazioni: Brooke ha la prova schiacciante e pensa che Ridge l’abbia tradita

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 11 dicembre 2020? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano la trama dei prossimi episodi in onda in Italia. Avrete visto che il segreto di Ridge non è più tale. Non è durato che qualche giorno: Brooke adesso sa tutto, sa di lui e di Shauna. La Logan non sa che suo marito non ha fatto nulla con Shauna e che non c’è stato nessun tradimento ma il fatto che abbia mentito già basta. Dietro a questa vicenda c’è lo zampino di Thomas che ha fatto si che Brooke scoprisse tutto. Ma Ridge non lo immagina, non sa che ancora una volta suo figlio ha giocato con i sentimenti degli altri…

Ma scopriamo quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 dicembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 DICMEBRE 2020

Ridge non è stato molto attento la notte in cui ubriaco perso, si è lasciato aiutare da Shauna. Ma ha commesso anche un altro grande errore: non ha detto nulla a Brooke. Le avrebbe potuto dire che era ubriaco e che Shauna lo ha aiutato. Ma non lo ha fatto. E adesso Brooke ha anche le prove che incastrano Ridge, ha infatti ritrovato la cintura che l’uomo ha dimenticato nella stanza del Bikini la famosa notte in cui era con la madre di Flo. Per Ridge le cose si fanno complicate, visto che la Logan non ha nessuna voglia di credere che lui e Shauna abbiano solo dormito nella stessa stanza…Thomas si gode la sua vendetta che a quanto pare, inizia a dare i frutti sperati.

Shauna nel frattempo ha scoperto che Katie sta molto male e che c’è un solo modo per salvarle la vita: donare un rene. Nel frattempo Liam si prende cura del piccolo Douglas e mette in chiaro una cosa con Ridge: il bambino deve stare lontano da Thomas…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 11 dicembre 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.