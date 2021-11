La giornalista Greta Beccaglia molestata in diretta da un tifoso dopo Empoli-Fiorentina (VIDEO)

Anno 2021 eppure ancora un uomo si permette di palpare il sedere a una donna, una professionista che sta facendo il suo lavoro. Quello che è successo ieri, alla giornalista Greta Beccaglia, è gravissimo. In un’era in cui si giustificano ancora gli uomini che fischiano alle belle donne quando passano per strada, poi accade anche questo. Accade che una giornalista aspetti i tifosi fuori da uno stadio e che uno di loro si senta in diritto di poterle palpare il sedere e un altro di farle degli apprezzamenti senza considerare neppure che lei stesse lavorando. E se anche fosse stata lì per caso, di certo questo non avrebbe cambiato le cose. La Beccaglia resta quasi interdetta, incapace di reagire quasi stenti a credere che un uomo si sia sentito libero di darle “una palpatina”. Ci auguriamo che il video, diventato oggi virale, possa essere di aiuto a Greta per l’identificazione della persona che ha compiuto questo gesto. Una molestia in tutto e per tutto, che come tale non solo deve essere condannata da tutti, senza se e senza ma, ma anche portare a una pena, di qualsiasi entità, purchè ci sia. Perchè è inaccettabile che nel 2021 possano ancora succedere cose di questo genere e che per giunta, il conduttore, abbia suggerito alla giornalista di “non prendersela”.

Va detto che il conduttore in studio, dopo un primo momento ha poi condannato il gesto di questo tifoso imbecille che si è permesso di toccare la giornalista.

Le parole di Giorgio Micheletti in studio

Si cresce anche attraverso queste esperienze, chiudiamola qui Greta, così puoi reagire, se puoi, non in diretta, così ti permettiamo di reagire perché determinati atteggiamenti meritano ogni tanto qualche sano schiaffone che se fosse stato dato da piccolo probabilmente gli avrebbe fatto crescere meglio.

La giornalista Greta Beccaglia molestata fuori dallo stadio

Il conduttore dice alla giornalista molestata non te la prendere invece di condannare la molestia . Mi vergogno per lui pic.twitter.com/AwucwGQZk4 November 28, 2021

Greta Beccaglia era allo stadio Castellani di Empoli per raccogliere le sensazioni a caldo dei tifosi della Fiorentina, battuta dall’Empoli per 2 a 1 nell’anticipo della 14esima giornata di Serie A.

