Croazia-Marocco vale il terzo posto: dove vedere la partita in tv oggi

Sabato pomeriggio di calcio su Rai 1: oggi in diretta Croazia-Marocco valida per il terzo e quarto posto

E’ stato un mondiale molto seguito in Italia sui canali Rai 1 nonostante l’assenza dell’Italia che purtroppo anche questa volta non ha preso parte ai campionati del mondo. Partite molto appassionanti che per le semifinali hanno regalato a Rai 1 ascolti che hanno superato i 10 milioni di spettatori ( il match tra Francia e Marocco è stato visto da quasi 12 milioni di tifosi). Siamo arrivati quindi all’epilogo di questi mondiali, e oggi scendono in campo Croazia e Marocco per il terzo posto. Una sfida che entrambe le squadre vogliono vincere: chi sarà la terza nazionale più forte al mondo? La partita valida per la conquista del terzo e quarto posto ai mondiali 2022 del Qatar sarà trasmessa in diretta oggi su Rai 1.

Vediamo tutti i dettagli.

Partite in tv oggi: grande attesa per Croazia-Marocco in diretta su Rai 1

Il sabato pomeriggio sarà interamente dedicato al calcio. Si apre con gli aggiornamenti dalla coppa del mondo di sci in Val Gardena dell’inviato Emilio Mancuso, “Sabato Sport”, condotto da Massimiliano Graziani in onda sabato 17 dicembre dalle 14.00 su Rai Radio 1. A seguire, diversi spazi di approfondimento: una pagina dedicata al Mondiale di calcio in Qatar insieme al giornalista Guido D’Ubaldo; i Mondiali di nuoto in vasca corta con il c.t. della nazionale italiana Cesare Butini e la Serie B con l’allenatore Beppe Iachini.

Alle 14.30 è previsto, inoltre, un collegamento con l’ex calciatore Fabio Pisacane, testimonial Telethon, che racconta le iniziative natalizie. Alle 15.30 linea a “Tutto il Mondiale minuto per minuto”, condotto da Guido Ardone, per il calcio d’inizio della finale per il 3° posto Croazia-Marocco.

Croazia-Marocco in diretta dalla 16 su Rai 1

Calcio d’inizio alle 16.00 con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Manuel Codignoni. La partita sarà trasmessa su Rai 1 in diretta sarà possibile seguire la gara anche in streaming. A seguire andrà in onda la BOBO Tv e poi dovrebbe esserci spazio per L’eredità .

Per chi ama il calcio, anche altri appuntamenti da seguire sulle reti Rai. Dalle 18.00 si inserirà in scaletta la Serie B con Pisa-Brescia, alle 18.45 interverrà l’allenatore Paolo Tramezzani che parlerà della sua esperienza di lavoro in Croazia e i punti di forza del loro sistema sportivo. Alle 20.00 la conduzione passerà a Nico Forletta per la seconda parte di “Sabato Sport” e subito linea ad Antonio Lopez per la presentazione del big match Reggina-Bari di Serie B (calcio d’inizio alle 20.30). In contemporanea collegamenti con Verona per Verona-Piacenza della Superlega di Volley (radiocronaca di Manuela Collazzo). Al termine della partita, il consueto spazio dedicato agli ascoltatori con Filippo Grassia, Massimo Orlando e Sebino Nela che rispondono a messaggi e telefonate.