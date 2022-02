La festa di Amadeus rovinata dalle polemiche su Jovanotti a Sanremo: Morandi favorito?

E’ stata una conferenza stampa infuocata quella che si è tenuta oggi da Sanremo. Iniziata con i grandi complimenti e i sorrisoni per il 60% conquistato da Amadeus, un record storico per il Festival, si è poi conclusa con la rabbia di Amadeus e Stefano Coletta per le polemiche che ci sono state. Tutto parte dalla partecipazione di Jovanotti al Festival, per la sua esibizione con Morandi e poi il contributo successivo dato alla serata. La domanda dei giornalisti è abbastanza chiara: c’è un regolamento, c’è una gara, siamo sicuri che la presenza di Jovanotti al fianco di Morandi non abbia aiutato il cantante a essere maggiormente televotato? Le risposte sono un po’ confuse. Amadeus spiega in un primo momento che ha saputo dell’arrivo di Jovanotti solo la mattina e che quindi, gli ha chiesto poi di fermarsi per una ospitata ( ci tiene a precisare che non ha preso nessun soldo per la sua “esibizione”). I giornalisti però incalzano e spiegano che esiste un modulo da firmare, un modulo in cui si deve dire entro una data chi ci sarà o meno. Amadeus spiega e ribadisce che per via del covid, tutti gli artisti erano liberi di decidere all’ultimo ed erano anche liberi di non annunciarlo. Per molti giornalisti questa è stata una operazione di marketing, un effetto sorpresa che ha portato punti a Morandi. Inoltre muovono altre accuse: in una serata delle cover, si può cantare un proprio brano? Amadeus spiega che si, la serata si chiama delle cover ma un artista può se vuole, cantare una sua canzone. “E se proprio andiamo a vedere, Jovanotti ha cantato le canzoni di Morandi, Morandi quelle di Jova” ha spiegato il direttore artistico.

Polemiche per la presenza di Jovanotti sul palco di Sanremo

Le domande però e le obiezioni mosse, tra gli applausi di molti giornalisti, sono state incalzanti tanto che alla fine Amadeus ha perso la pazienza e si è detto stupito di come si cerchi il “marcio” dopo una serata che ha portato a casa il 60%. Si è detto dispiaciuto di questa ossessione per la ricerca di un complotto che non c’è, di qualcosa di cattivo, di intenzioni che non ci sono state. Ha inoltre anche letto un post di Mahmood e Blanco, che dimostrava come i cantanti non hanno mai pensato di esser stati svantaggiati dalla presenza di Jovanotti sul palco.

I giornalisti ribadiscono la loro opposizione. Non si mette in discussione lo spettacolo, non si mettono in discussione le intenzioni ma se c’è un regolamento va rispettato e la sensazione è che le cose siano andate in modo diverso. Tanto che si arriva anche a chiedere: “Amadeus, ma tu parli a nome della Rai quando dici che non sapevi nulla di Jovanotti?”. La pazienza viene persa anche da Coletta, che non ci sta e ribadisce che di certo, Morandi sarebbe arrivato nella medesima posizione anche senza Jovanotti. “Non stiamo parlando di un cantante che era ultimo ed è poi arrivato terzo. Stiamo parlando di Gianni Morandi che era terzo in classifica generale dopo tre serate e che è passato secondo dopo la serata di ieri. Mahamood e Blanco sono ancora al primo posto ed Elisa da seconda a terza” ha spiegato il direttore di Rai 1.

Un’altra domanda per tornare sull’argomento. Si fa notare che forse non tutti i BIG sapevano di poter cantare i loro brani, visto che Donatella Rettore aveva commentato dicendo che non le era stato concesso cantare Cobra. E qui interviene nuovamente Amadeus, stizzito ribadendo: “Lo sanno e lo sapevano tutti, Donatella sapeva che poteva cantare Cobra ma essendo in due, probabilmente Ditonellapiaga e lei hanno fatto delle valutazioni successive” facendo bene capire che era un problema di coppia, non di regolamento.

Amadeus e Coletta molto turbati continuano a ribadire che davvero si debba trovare il pelo nell’uovo. “Noi facciamo il nostro lavoro” commentano i giornalisti in sala stampa. E vorrebbero continuare a chiedere ma non c’è più tempo. Amadeus sembra voler liquidare: “Anche io ho delle prove, si chiude qui”. Il direttore artistico non ha affatto gradito questa insistenza e questa sorta di inquisizione. Non se lo aspettava forse.

Che #Sanremo2022 sia un gran Festival è fuor di dubbio. Che ci sia un buonismo dilagante pure. L’unico giornalista (@mattmarzi) che solleva, seppur con pedanteria eccessiva, delle questioni viene mandato a cagare perché ci si deve godere il 60%. I regolamenti si rispettano. Punto February 5, 2022

La questione intanto si è spostata sui social, dove ci si divide. C’è chi pensa che Morandi sia stato favorito in qualche modo, chi crede che avrebbe spaccato lo stesso. E c’è persino chi ipotizza che Morandi potrebbe ritirarsi, irritato da queste considerazioni. Ci sembra un po’ esagerato ma in un Festival senza colpi di scena, potrebbe persino accadere l’impensabile.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".