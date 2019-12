Il Natale con i bambini: perchè preparare lo spuntino per Babbo Natale e idee per farlo insieme

Il Natale si sa, è il periodo di certo più amato dai piccini. I bambini aspettano con trepidante attesa il giorno di Natale per scartare i regali ma anche tutto quello che accade prima è sempre speciale! Infatti i piccoli si divertono a immaginare il viaggio di Babbo Natale, si divertono e si emozionano pensando alla letterina da scrivere. E forse questi per loro, il momento più speciale dell’anno. E tra le cose che i bambini amano fare, c’è la merenda, o lo spuntino di Babbo Natale. Una tradizione che non è tipicamente italiana ma, visto che ormai i cartoni animati arrivano da tutto il mondo, e spesso anche nei film si vedono scene di questo tipo, i bambini vogliono imitare i loro coetanei.

Perchè deluderli quindi e magari non assecondarli in questa attività? Anche se alla fine dovremo essere noi a mangiare i biscotti e a bere il latte che abbiamo lasciato da parte per Babbo Natale, varrà davvero la pena aspettando il sorriso gigante che i piccini faranno al mattino quando vedranno che il “vecchio” avrà mangiato tutto.

COME PREPARARE IN CASA LO SPUNTINO DI BABBO NATALE

Cosa possiamo preparare quindi per lo spuntino di Babbo Natale? Tantissime le ricette se vogliamo metterci all’opera anche in cucina ma in alternativa, se i bambini sono ancora piccoli o se non c’è tempo per fare in casa i dolcetti, possiamo semplicemente apparecchiare la tavola, magari con una tovaglietta per la colazione, oppure lasciare sotto l’albero di Natale un bel bicchierone di latte e dei biscotti. Di certo Babbo Natale apprezzerà!

Se invece siete a caccia di ricette perfette per lo spuntino di Babbo Natale vi suggeriamo ad esempio del pane alla cannella

Se volete fare dei cookies straordinari, vi suggeriamo la ricetta di Ernst Knam

Belli da vedere ma soprattutto buonissimi da mangiare

E per finire ecco le stelle di Natale perfette per accompagnare un buon bicchiere di latte caldo

Mettiamoci all’opera!