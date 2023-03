Poesie festa del papà: le poesie da dedicare il 19 marzo

Come stupire i papà il 19 marzo? Ecco una lista di poesie da dedicare nel giorno della festa del papà

Come rendere speciale il 19 marzo, il giorno della festa del papà? Che cosa possiamo fare con i nostri bambini per stupire i papà in un giorno così unico? La festa del papà si avvicina e i figli si preparano a rendere omaggio all’uomo che li ha cresciuti negli anni con amore e dedizione. Oltre al regalo, oggi vediamo le poesie più belle da dedicare al papà. Si sa, le frasi che vengono dal cuore sono sempre le migliori, ma se non siete molto bravi con le parole potete prendere in prestito alcune rime da riportare sul bigliettino che accompagnerà il regalo per il papà. Non importa quanti anni si abbiano, il giorno della festa del papà è da dedicare all’uomo che ci ha accompagnati nella crescita.

Spesso è davvero difficile trovare le parole giuste per i propri genitori, ed in questo caso per il papà. Ma non rinunciamo a scrivere due righe, inviare un messaggio, per dimostrare amore e riconoscenza. Si può quindi optare per delle belle poesie che riportano parole che ognuno di noi sente, come quelle che vediamo di seguito. Non vi resta che scegliere quella che più vi rappresenta, per dedicarla in occasione della festa del papà.

FESTA DEL PAPA’: LE FRASI PIU’ BELLE DA DEDICARE

LE POESIE PIU’ BELLE DA DEDICARE PER LA FESTA DEL PAPA’

Il principe

Arriva un Principe

con un cavallo bianco:

viene da lontano

e sembra molto stanco.

Al posto della spada

c’è l’ombrello

e c’è il cappotto

al posto del mantello;

però a guardarci bene

il cavallo non ce l’ha,

io gli corro incontro

e gli dico: “Ciao papà!”

Auguri papà

Bentornato dal lavoro

mio caro e buon papà.

Sulla via ti aspettavo

con un poco di ansietà.

Tu sei stanco, paparino

tutto il giorno hai faticato

per vestirmi e darmi il cibo,

per mandarmi ben calzato.

Vorrei tanto ricambiare

la fatica del tuo giorno

e per questo che con ansia

aspetto il tuo ritorno.

Ma tu sai che son piccino

Lavorare ancor non so

In compenso, papà caro,

prendi i baci che ti do.

Festa del Papà

E’ un giorno tanto bello

La festa del Papà,

la stampa, la tivù

fan pubblicità.

Ed io che son piccino

Ho tanta gioia nel cuore

E ogni mia parola è un petalo di fiore.

Papà, ti voglio bene,

restiamo sempre insieme,

gli auguri più sinceri

parlano di pace e felicità.

Accogli questi auguri

Conservali nel cuore,

ed io sarò per te

un profumato fiore.

Ti stringo forte al cuore,

ti abbraccio con affetto,

da oggi sarò più buono

te lo prometto.

Buona Festa Papà.

Al mio Papà un bacio,

un fiore al mio Papà

con tanto amore

che parla e dice che

il mio Papà sia felice.

Sei nel mio cuore

Se sei arrabbiato

perché nel traffico ti sei stancato,

caro papà riprendi fiato:

il mondo è bello ma un po’ affollato.

Caro papà se sei un po’ teso

ed il lavoro ti sembra un peso,

tu pensa sempre: sei nel mio cuore,

ti voglio bene a tutte le ore.

Queste sono alcune delle poesie più belle, perfette per la festa del papà , e con le quali non potete assolutamente sbagliare. Siamo sicuri che i papà rimarranno davvero a bocca aperta, e magari si commuoveranno nel ricevere un pensiero così bello da parte dei figli. L’importante è però dimostrare affetto ai papà nel giorno a loro dedicato. E voi cosa farete per la festa del papà ? Dedicherete una poesia all’uomo più importante di tutti? Avete già pensato al regalo? Diteci la vostra al riguardo.

E se queste prime poesie non vi sono piaciute, ve ne indichiamo anche altre. Per i bambini piccoli che non hanno molta memoria, ad esempio, meglio scegliere una poesia più corta.

Il babbo

(Lina Schwarz)

Povero babbo! Stanco, scalmanato,

tutte le sere torna dal lavoro,

ma per cantar la nanna al suo tesoro

ha sempre un po’ di forza e un po’ di fiato.

Al babbo lontano

(Arpalice Cuman Pertile)

Caro uccellino che volando vai,

il babbo mio di certo tu vedrai.

Digli che è tanto buono il suo bambino,

e che spesso gli manda un bel bacino.

Digli che gli vuol bene e che lo aspetta!

Vola, uccellino, vola vola in fretta!